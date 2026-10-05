Kylian Mbappé très actif sur Instagram : "Je me suis même embrouillé avec ma grande-tante"

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Kylian Mbappé très actif sur Instagram : "Je me suis même embrouillé avec ma grande-tante"
Photo: © photonews
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Après une story où il avait repris un titre de Michel Fugain pour tacler ses détracteurs sur son rôle de "méchant" de l’équipe de France, le joueur du Real Madrid a de nouveau choisi l’ironie pour répondre aux rumeurs concernant le manque de lobby de son club pour l’obtention du prochain Ballon d’or.

Kylian Mbappé n’a pas tardé à réagir aux dernières rumeurs qui circulent autour de sa relation fragilisée avec le Real Madrid. Alors que plusieurs informations faisaient état d’un prétendu mécontentement de la star française, celle-ci aurait notamment été agacée par le manque de campagne et de lobby menés par son club en faveur de sa candidature au "Ballon d’Or".

Une version des faits que Mbappé a choisi de tourner en dérision. Le Français a directement réagi sur Instagram à une publication relayant ces informations, avec une réponse aussi courte que sarcastique : "Yes, yes, I even got angry with my great aunt too.("Oui, oui… Je me suis même embrouillé avec ma grand-tante aussi !", ndlr). Une manière de faire comprendre qu’il ne prend pas au sérieux toutes les rumeurs concernant un mécontentement supposé envers le Real Madrid.

Contrôle de son image

Cette sortie illustre aussi la manière dont Kylian Mbappé tente régulièrement de reprendre le contrôle de son image lorsqu’il estime que certaines informations sont exagérées. Dans un environnement aussi exposé que celui du Real Madrid, la moindre frustration supposée d’un joueur peut rapidement devenir une polémique médiatique. Le message de Mbappé doit donc surtout permettre de couper court à la propagation de la rumeur.

Le Ballon d’Or reste évidemment un objectif important pour Mbappé. Ses statistiques offensives le placent parmi les prétendants au trophée, même si l’absence de titre collectif cette saison peut peser dans le vote. Le Français sait donc que sa candidature fait l’objet d’une attention particulière.

Lire aussi… LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1)
Mais avec cette réponse, Mbappé semble surtout vouloir rappeler qu’il ne faut pas prendre chaque rumeur au pied de la lettre. Le Français est parfois parodié dans des vidéos humoristiques générées par IA comme un dictateur prêt à tout pour s’approprier la plus grande distinction individuelle du football mondial. Alors, plutôt que de publier un long démenti ou d’entrer dans une polémique, Mbappé préfère rester dans le même ton de l’humour ou de l’ironie afin de couper court aux fantasmes éventuels sur ses vraies intentions.

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