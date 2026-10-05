La Gantoise tremble : un joueur important forfait lors de la trêve internationale

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La Gantoise retient son souffle : Momodou Sonko, qui a rejoint les Espoirs suédois, s'est blessé. Il a dû quitter le groupe et pourrait donc revenir de sélection indisponible pour la reprise.

La Suède disputera lundi soir son dernier match de cette campagne avec les U21. Les Suédois ne se qualifieront en tout cas pas pour l'Euro, ayant déjà perdu trop de rencontres dans un groupe très relevé sur la route de l'Euro 2027.

La Pologne et l'Italie se disputeront la première place du groupe, tandis que la Suède ne peut déjà plus espérer mieux qu'une troisième place. Avec 10 points sur 27, il n'y a donc plus aucune raison de prendre des risques.

La Suède déjà éliminée en vue de l'Euro 2027

Les Suédois ne le font donc pas, tout comme ils ne l'avaient déjà pas fait lors du précédent match face à la Pologne. La semaine dernière, ils se sont inclinés 3-0 contre les Polonais, sans de nombreux cadres.

Plusieurs changements ont été apportés à la sélection U21 pour les derniers matchs de qualification à l'Euro contre la Pologne et la Macédoine du Nord. Six joueurs quittent en effet le groupe et sont remplacés par quatre nouveaux noms.



Sonko forfait pour les matchs de la Suède

"Six joueurs de la sélection annoncée la semaine dernière par le sélectionneur Daniel Bäckström sont forfaits. John Mellberg a été appelé en équipe nationale A et y restera durant la période internationale. Marcus Rafferty, Momodou Sonko et Ludwig Malachowski Thorell manqueront le stage en raison de blessures, Matteo Perez Vinlöf en raison d'une surcharge, tandis que Lukas Björklund s'est retiré pour des raisons personnelles"

"Quatre nouveaux joueurs ont été ajoutés à la sélection : Olle Samuelsson, Karl Gunnarsson, Jardell Kanga et Richie Omorowa", indique la fédération suédoise dans un communiqué de presse publié sur son site. Quelle est la gravité de la blessure de Sonko ? Tout Gand se pose la question, car l'ailier est en très grande forme cette saison...

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