Le "drama" Cristiano Ronaldo n'en finit pas : Jorge Jesus aurait pris une décision forte

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le "drama" Cristiano Ronaldo n'en finit pas : Jorge Jesus aurait pris une décision forte
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Il semblerait que l'ont ait pas encore fini d'entendre parler du "cas" Cristiano Ronaldo en équipe nationale du Portugal. Le quintuple Ballon d'Or a claqué la porte de la sélection, mais Jorge Jesus aurait d'ores et déjà décidé de le rappeler lors de la prochaine trêve internationale.

Le Portugal est en plein psychodrame autour du plus grand joueur de son histoire. Après une Coupe du Monde compliquée et alors qu'on pensait le voir prendre sa retraite internationale dans la foulée, Cristiano Ronaldo, 41 ans, a bel et bien été rappelé par Jorge Jesus pour les matchs de Nations League de la Seleçao... mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Alors que CR7 avait affirmé qu'il était là pour aider l'équipe et accepterait le rôle que lui réserverait le sélectionneur portugais, la star d'Al-Nassr a très mal pris d'être laissé sur le banc lors de l'intégralité du match contre la Norvège. Il avait ensuite quitté le stade et le rassemblement.

Jorge Jesus devrait reprendre Cristiano Ronaldo en novembre

Malgré la nouvelle victoire du Portugal ce dimanche (2-1), qui fait de l'équipe de Jorge Jesus la première à s'être qualifiée pour les quarts de finale, les questions de la presse portaient encore une fois sur Cristiano Ronaldo. Et Jorge Jesus lui a ouvert la porte.

"La porte lui est ouverte, c'est à Cristiano de décider. C'est un malentendu qui peut selon moi être facilement réglé", a déclaré le sélectionneur portugais en conférence de presse. Mais selon le quotidien portugais A Bola, Jorge Jesus aurait en réalité déjà pris une décision en vue du rassemblement de novembre.

Le nouveau sélectionneur du Portugal, dont les méthodes sont très appréciées au pays et qui a brillamment pris la relève de Roberto Martinez, aurait ainsi décidé d'appeler Cristiano Ronaldo pour les prochaines rencontres, face au Danemark et au Pays de Galles. Il laissera ainsi au joueur le soin de prendre ou non sa retraite internationale.

Certaines sources portugaises annoncent que le Portugal travaillerait déjà en coulisses à ce qu'un match d'adieux digne de ce nom soit organisé pour Cristiano Ronaldo, dont la carrière internationale, cela semble désormais clair, ne devrait plus se prolonger bien longtemps. 

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