Le rendez-vous est pris : comment Mats Rits a appris ses retrouvailles avec Anderlecht par surprise

Scott Crabbé, journaliste football
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Le rendez-vous est pris : comment Mats Rits a appris ses retrouvailles avec Anderlecht par surprise
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Mats Rits retrouvera Anderlecht à l'occasion du déplacement du Sporting au Beerschot en Coupe de Belgique. Le milieu de terrain retrouve du rythme au Kiel après une fin d'aventure en eau de boudin dans la capitale. Mais il n'éprouve pas de sentiment de revanche pour autant.

Mats Rits a beau n'être arrivé au Beerschot qu'à la fin du mois d'août, il a déjà disputé plus de minutes de jeu en deux montées au jeu et une titularisation que sur l'ensemble de la saison dernière avec l'équipe première d'Anderlecht.

Pris de court par le tirage au sort

Dans deux semaines, il retrouvera les Mauves en Coupe. "Ma réaction ? Au début, je ne savais même pas qu’il y avait eu un tirage au sort, mais les messages ont ensuite commencé à affluer dans notre groupe WhatsApp. Bien sûr, je connais encore beaucoup de monde là-bas et c’est sympa de me retrouver face à Colin Coosemans, l’un de mes meilleurs amis", rigole-t-il dans l'interview accordée à nos confrères du Laatste Nieuws.

Mais ne comptez pas sur lui pour mettre de l'huile sur le feu après les derniers mois difficiles. De même que vous ne trouverez personne à Neerpede pour remettre en cause la mentalité de Rits, vous n'entendrez pas le joueur dire un mot de travers sur son ancien employeur.

Priorité au championnat et à la course à la montée

"Je ne suis pas fan des sentiments de revanche. Ça a en effet été une saison particulière à Anderlecht, avec quatre à cinq mois difficiles. Mais lors des trois derniers mois, j’étais de retour dans le groupe et j’ai encore joué de temps en temps", nuance-t-il.


L'Anversois de 33 ans ne nie pas que ce match sera spécial. Mais avant cela, le Beerschot compte bien l'emporter contre le RFC Liège pour rester en tête de la D1B. "Ce match est extrêmement important. Le gagner est la priorité absolue. Ensuite, le match contre Anderlecht sera un petit bonus sympa".

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