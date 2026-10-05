Le verdict est lourd pour Alexis Saelemaekers forfait pour plusieurs mois !

Absent du rassemblement des Diables, le joueur de l'AC Milan s'est blessé à sa cheville opérée en 2024. Son année 2026 est déjà terminée et on ignore encore la date de son retour.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Alexis Saelemaekers ces derniers mois. En difficulté depuis le début de la saison à Milan et toujours à la recherche d’une place de titulaire indiscutable, le coéquipier de Diego Moreira n’a pas été convoqué par Mark van Bommel pour le premier rassemblement de l’après-Coupe du monde. Un Mondial lors duquel il avait marqué contre la Nouvelle-Zélande pour rappel.

La même cheville qu'en 2024

Et l'ailier n'a pas pu profiter de cette absence pour travailler afin de rentrer dans les bonnes grâces de son nouvel entraîneur, le Portugais Ruben Amorim. Ce lundi, l’AC Milan a annoncé que Alexis Saelemaekers allait devoir subir une intervention chirurgicale à la cheville droite. Conséquence : sa saison 2026 est d’ores et déjà terminée et le joueur devra entamer une longue période de revalidation.

Une récente blessure contractée à l’entraînement aurait fait resurgir un problème plus ancien. C'est à cette même cheville que Saelemaekers avait déjà été opéré en 2024, à la suite d’une fracture de la malléole interne. Les examens réalisés ces derniers jours ont révélé une perte de stabilité de l’articulation, conséquence de cette précédente intervention.

Un traitement à déterminer

"Alexis Saelemaekers a subi des examens complémentaires à la cheville droite, celle-là même qui avait été opérée en 2024 pour une fracture de la malléole interne. Ces examens ont révélé qu’après sa récente blessure à l’entraînement, la cheville a perdu en stabilité suite à l’intervention chirurgicale précédente. Au vu des résultats, une évaluation spécialisée est en cours afin de déterminer le traitement le plus approprié", a indiqué l’AC Milan dans un communiqué.

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On souhaite bien du courage au Diable rouge pour qu'il revienne dans le coup.