Les adieux de Lionel Messi font polémique : des conditions honteuses pour l'adversaire de l'Argentine

Les adieux de Lionel Messi avec l'équipe nationale d'Argentine auraient dû être dignes de la véritable légende qu'il est. Mais en plus d'adversaires un peu étranges choisis par la fédération argentine de football, les conditions dans lesquelles ces derniers ont dû se rendre en Amérique du Sud font polémique.

Cette trêve internationale aura peut-être été la dernière pour Cristiano Ronaldo, qui a claqué la porte de la sélection portugaise ; elle sera en tout cas la dernière pour son éternel rival Lionel Messi. L'octuple Ballon d'Or a annoncé sa retraite internationale et fait donc sa tournée d'adieux avec l'Argentine.

Après une victoire 4-0 contre la Bolivie, la fédération d'Argentine avait organisé deux matchs amicaux pour rendre un ultime hommage à Léo Messi. Des adversaires pas vraiment triés sur le volet puisque l'Argentine a affronté... le Burkina Faso ce week-end, et s'apprête à défier le Bénin pour la dernière de Messi.

Le Burkina Faso a envoyé... ses U23

Mais la rencontre face au Burkina Faso a déjà fait polémique. En effet, les conditions dans lesquelles la sélection burkinabè a dû se rendre en Argentine étaient particulièrement rocambolesques, la fédération argentine ne payant qu'un vol low cost à son adversaire. Le Burkina Faso a même atterri en Argentine... trois heures avant le coup d'envoi.

Résultat : la fédération burkinabè a décidé d'envoyer ses U23 défier l'Albiceleste, pour un résultat prévisible - une lourde défaite 7 buts à 0. Lionel Messi, lui, n'a pas disputé cette rencontre : sa dernière sera face au Bénin, ce mercredi 7 octobre.

Mais là aussi, les conditions dans lesquelles ce dernier adversaire s'est rendu en Argentine font polémique. Après un vol de 25 heures, lors duquel l'un des analystes du staff aurait même perdu connaissance, les joueurs béninois n'auraient ainsi pas d'eau chaude à l'hôtel, et leur terrain d'entraînement serait indigne des exigences d'une équipe professionnelle.





Les choses seraient progressivement rentrées dans l'ordre, précise le média Megasports, qui dénonce les faits.