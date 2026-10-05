Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 5/10
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Anderlecht au coude-à-coude pour un jeune attaquant de huit millions d'euros
Le RSC Anderlecht et La Gantoise auraient toujours jeté leur dévolu sur le même jeune attaquant. Selon plusieurs sources, il s'agit d'Amin Chiakha, un avant-centre de 20 ans qui impressionne actuellement au FC Copenhague. Les clubs belges devront cependant batailler pour le convaincre, au vu de la concurrence. (Lire la suite)
Officiel : Rik de Mil et les Buffalos sèment une graine de plus pour l'avenir
La Gantoise a annoncé la prolongation du contrat d'un jeune espoir recruté l'année dernière, pour se développer dans le but de devenir le future de l'équipe. C'est, pour l'instant, en très bonne voie pour le jeune défenseur. (Lire la suite)
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