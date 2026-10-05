"L'UEFA devrait intervenir" : décision radicale de l'Irlande suite à ses échanges tendus avec Israël

Un incident impliquant des crachats a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour l’Irlande. Tout comme leur première rencontre dans la Ligue des Nations, le deuxième match contre Israël a été marqué par une grosse tension autour du match, de nombreuses protestations et controverses.

Le deuxième match entre l’Irlande et Israël dans le cadre de la Ligue des Nations s’est à nouveau déroulé dans un stade glacial vide. Après le match aller en Hongrie, c’est cette fois la Serbie qui a accueilli la rencontre à huis clos.

Après une première joute déjà très tendue à Debrecen, la conférence de presse d'avant match s'était enflammée il y a quelques jours, à la veille de la deuxième manche entre Israël et l'Irlande qui s'est soldée par un match nul (1-1).

Suite donc à la conférence de presse de l’entraîneur de l'Irlande, Heimir Hallgrímsson, qui avait été prématurément stoppée pour des échanges tendus avec des journalistes israéliens (lire ICI), les deux formations ont partagé la mise au terme du match qui avait été délocalisé en Serbie.

Un nouveau message clair des Irlandais

Tout comme la semaine dernière, les Irlandais, la tête baissée, ont fait passer un message clair pendant l’hymne national israélien et il n’y a pas eu de poignée de main entre les deux capitaines après le tirage au sort.

Cette fois-ci, la controverse a surtout porté sur un incident de crachat. Un joueur israélien aurait en effet craché – hors caméra – sur un membre du staff irlandais. Pour le sélectionneur irlandais Heimir Hallgrimsson, c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.





Il estime que son pays ne devrait plus être associé à Israël lors des futures tirages au sort des qualifications pour l’Euro ou dans la Ligue des Nations. Plus encore, Hallgrimsson appelle l’UEFA à revoir complètement la place d’Israël dans le football européen.

L'Irlande ne veut plus être tirée au sort contre Israël et appelle l'UEFA à agir

"Je ne voudrais pas qu’une autre équipe nationale ait à vivre la même chose que nous ces deux dernières semaines. J'espère que d'autres pays n'auront pas à vivre cela. L’UEFA devrait faire quelque chose à ce sujet et intervenir", déclarait Hallgrimsson avec virulence après le match, exprimant son souhait de ne plus affronter Israël à l’avenir.

Un message sans équivoque de la part du camp irlandais, même s'il reste à voir s'il sera suivi d'effet par l'instance dirigeante du football européen.