L'un des meilleurs Diables du Mondial recalé par Philippe Albert : "Il est actuellement trop court"

Fabien Chaliaud, journaliste football
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L'un des meilleurs Diables du Mondial recalé par Philippe Albert : "Il est actuellement trop court"
Photo: © photonews
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Désormais consultant régulier dans les médias francophones, Philippe Albert a toujours quelque chose à lui et, selon lui, Leandro Trossard, le meilleur élément offensif belge de la dernière Coupe du monde ne devrait plus figurer parmi les premiers choix de Marc van Bommel.

Absent des deux premiers matchs de Ligue des Nations de la Belgique et monté au jeu lors des dernières minutes du duel contre la Turquie, sa nouvelle terre d’accueil en club, Leandro Trossard est-il encore un élément clé du futur diabolique, lui qui fut l’un des Diables les plus inspirés de la dernière Coupe du monde ? Selon Philippe Albert, c’est non. Le Bouillonnais a livré une analyse particulièrement claire concernant la situation de Leandro Trossard en équipe nationale. Alors que l’ailier n’a pas participé aux deux premières rencontres, l’ancien international estime que le joueur n’est actuellement pas en position de réclamer une place dans le onze ou même une priorité dans les choix offensifs.

Godts et Lukebakio ont marqué des points

"Trossard est actuellement trop court pour revendiquer quoi que ce soit après avoir manqué les deux premiers matches", pense Philippe Albert. Une déclaration qui traduit la concurrence importante qui existe désormais sur les flancs de l’équipe nationale belge. Pour l’ancien défenseur, la hiérarchie semble progressivement se dessiner, avec deux joueurs qui ont particulièrement marqué des points : Dodi Lukebakio et Mika Godts.

Philippe Albert estime également que le choix de carrière – qui n’est pas de qualité - de Leandro Trossard pourrait avoir une influence sur sa situation en sélection. Cet été, ce dernier a en effet quitté la Premier League pour rejoindre Besiktas, en Turquie. Un changement de compétition qui pourrait, selon lui, modifier progressivement la perception du joueur auprès du staff des Diables Rouges.

Un transfert en Turquie qui divise

"Son transfert au Besiktas va peut-être contribuer à l’écarter progressivement des priorités car la Super Lig, ce n’est pas la Premier League", poursuit Philippe Albert. Une remarque qui ne signifie pas nécessairement que Leandro Trossard doit être définitivement écarté, mais plutôt que le joueur devra  de nouveau démontrer sa valeur dans son nouveau contexte et prouver qu’il mérite toujours de jouer les premiers rôles sous la liquette diabolique.

Philippe Albert reste d’ailleurs prudent sur la suite. "On verra ce que ça donnera au fil de la saison le concernant", précise-t-il, laissant la porte ouverte à un retour de Trossard dans les plans du sélectionneur. En attendant, Philippe Albert considère que la hiérarchie actuelle est difficile à remettre en question : "Mais d’ici là, la paire Lukebakio-Godts sur les flancs, ça ne se discute plus… en attendant le retour de Jeremy Doku."

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Pour Philippe Albert, c’est donc clair : Leandro Trossard devra patienter et surtout retrouver du rythme et de la régularité avec Besiktas s’il veut reprendre une place centrale chez les Diables. La concurrence au sein de l’équipe nationale fait que, désormais, plus personne n’est assuré de sa place sur base de son statut.

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