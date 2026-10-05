Malgré son passé avec Van Bommel, un Diable Rouge n'a pas encore joué : et si c'était pour ce soir ?

Son nom était très souvent cité parmi les oubliés de Rudi Garcia. Mandela Keita, titulaire indiscutable en Serie A avec Parme, n'a en effet jamais été appelé par le sélectionneur précédent. Mark van Bommel, qui connaît parfaitement ses qualités, l'a repris d'emblée... mais ne lui a pas encore offert la moindre minute de jeu.

Sa présence était presque une évidence dans la première liste de Mark van Bommel. Après tout, les deux hommes se connaissent parfaitement, ayant réussi ensemble un retentissant doublé Coupe-championnat avec l'Antwerp en 2023, il y a trois ans. À l'époque déjà, Mandela Keita était cité chez les Diables Rouges, qu'il intégrera finalement en octobre 2023, faisant ses grands débuts en Autriche.

Keita n'avait certainement pas prévu deux choses. La première, c'est que ces quelques minutes à Vienne seraient ses dernières en équipe nationale avant, peut-être, ce 5 octobre 2026. Parti à Parme, Mandela Keita s'y est immédiatement imposé mais n'a été rappelé qu'une fois par la suite par Domenico Tedesco, en juin 2024, sans jouer.

© photonews

La deuxième, c'est que quelques années plus tard, il allait retrouver un certain... Mark van Bommel à Tubize. Nul doute qu'il a esquissé un sourire en apprenant que le Néerlandais serait le successeur de Rudi Garcia, qui n'avait jamais vraiment paru le considérer comme un candidat dans l'entrejeu.

Enfin du temps de jeu au Stade de France ?

Alors que des Diables éphémères tels que Jorthy Mokio, Charles Vanhoutte ou encore Bryan Heynen ont reçu les honneurs d'une sélection sous Garcia, qui a même fini par sortir Axel Witsel de sa retraite internationale, au même poste, Mandela Keita prenait donc son mal en patience. Dans l'ombre à Parme, club peu en vue où il est probablement "à sa place" plutôt que dans un vrai géant du football italien, l'ex-Anversois voyait la Coupe du Monde 2026 lui passer sous le nez.

La fédération aurait même pu s'en mordre les doigts, puisque en l'absence de tout contact avec Garcia, c'est la... Guinée qui a contacté Keita, sans succès. Mark van Bommel, lui, n'a pas fait la même erreur et a immédiatement repris son ancien milieu de terrain à l'Antwerp. Mais ceux qui pensaient que ce passé commun ferait office de passe-droit en ont été pour leurs frais. Depuis son retour en sélection, Mandela Keita a donné plus d'interviews (soit...une) qu'il n'a reçu de minutes de jeu.



Lire aussi… Des Espoirs déforcés... pour rien ? Un choix curieux de Mark van Bommel›

Car ce retour s'est fait en même temps que celui d'un autre joueur snobé par Rudi Garcia, à savoir Roméo Lavia, concurrent direct du médian parmesan. Et malgré ses difficultés physiques, pas de doute : une fois en forme, Lavia est tout simplement supérieur à Mandela Keita. Reste que voir l'un des "chouchous" de Van Bommel prendre place en tribunes contre la Turquie était un peu étonnant.

Ce lundi, Keita fait son retour, et la double absence de Youri Tielemans et Kevin De Bruyne lui laisse des perspectives. Sauf grosse surprise, si Mark van Bommel devait aligner un double pivot et opter pour un entrejeu "renforcé", ce sont Roméo Lavia et Nicolas Raskin qui auront sa préférence, mais il n'est pas exclu qu'enfin, trois ans plus tard, Mandela Keita obtienne cette fois du temps de jeu...