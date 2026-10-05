Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028"

Mark van Bommel n'avait pas perdu le sourire, même s'il était un peu plus crispé que d'habitude, en conférence de presse. Avec un poil d'acidité, il a tenu à tirer un bilan globalement positif de la trêve internationale.

Si le score était particulièrement sévère, Mark van Bommel tenait à voir le verre à moitié plein, même s'il fallait un peu plisser les yeux pour y parvenir. "C'est un match comparable à ce qui s'est passé à Bruxelles. Nous avons tenu le coup assez longtemps avant de craquer", entame le sélectionneur belge.

"Nous avons eu un peu de mal sur l'entame de match, ils nous ont mis la pression. Mais tu sais qu'il suffit de réussir à enchaîner quelques passes en sortie de défense pour réussir de belles choses", pointe Van Bommel. C'est ce qui s'est passé sur le but belge, qui tombe sur un coup de génie de Roméo Lavia. "Nous marquons un superbe but, et je trouve que notre bloc bas à cinq fonctionnait très bien, avec beaucoup de calme".

La France a cependant progressivement pris le dessus de manière assez claire. "Ils ont beaucoup de qualité. Quand tu peux faire entrer de tels joueurs... Nous avons bien tenu jusqu'à ce que les buts s'enchaînent un peu vite. Les chiffres sont sévères".

Mark van Bommel pense déjà à l'Euro 2028

Des chiffres sévères qui risquent même de jeter un voile sur une trêve internationale dans l'ensemble assez satisfaisante, malgré ces deux défaites face à l'adversaire le plus fort du groupe. "C'était une longue trêve, avec quatre matchs. Certains de mes joueurs enchaînent à peine en club et ont dû jouer beaucoup en très peu de temps, à haute intensité", rappelle Van Bommel. "C'est dommage de finir sur ça car dans l'ensemble, je retiens plus de positif que de négatif".

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L'écart manifeste entre l'Equipe de France et les Diables Rouges n'est pas forcément ce qui inquiète le Néerlandais à ce stade. "L'objectif est de battre ces équipes du top. Mais ça ne viendra pas en quelques jours. Ce serait beau", sourit Mark van Bommel. "Aujourd'hui, nous marquons ce but qui nous avait fait défaut à Bruxelles : c'est un pas dans la bonne direction. Et cette direction doit nous mener vers l'Euro. C'est l'objectif final".



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La Nations League fera donc office de préparation grandeur nature avant que ne commence la campagne qualificative pour l'Euro 2028. "Bien sûr que tu veux toujours gagner quand tu disputes une compétition. Mais la France est demi-finaliste de Coupe du Monde. Vous pensiez que nous allions rivaliser avec eux en deux semaines de travail ? Je ne veux pas dire que mes joueurs n'en seront pas capables, mais ça ne va pas se faire si vite. La Nations League est le chemin par lequel il faut passer pour être compétitifs à l'Euro 2028".