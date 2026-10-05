"Nous en sommes très fiers" : un club belge salué pour son excellente santé financière

Le club affiche d’excellents résultats ces dernières années. Il est même le sixième club au monde ayant généré le plus de revenus au cours des cinq dernières années en termes de recettes de transferts. Peter Croonen a réagi à ce sujet par une déclaration pleine d’esprit.

Le football belge continue sa course au développement. Le journal belge Het Nieuwsblad a expliqué cette semaine que les plus grands clubs belges ont généré, au cours des cinq dernières années, environ 1,5 milliard d'euros de recettes de transferts et 770 millions d'euros de bénéfices nets sur les transferts.

Dans le lot, la mention 'Très bien' va au Racing Genk a enregistré le résultat net de transfert le plus élevé, se classant ainsi à la sixième place mondiale : "Nous en sommes très fiers. Mais dans le football, l’essentiel est bien sûr de remporter des matchs, des titres et des trophées. Or, l’ambition dans le football nécessite un modèle financier durable", explique Peter Croonen.

Un modèle financier durable au KRC Genk

"Les questions intéressantes qui se posent derrière ces performances en matière de transferts sont : pourquoi et comment ? Pourquoi ? Parce que les clubs belges ne peuvent pas rivaliser de manière structurelle avec les plus grandes compétitions européennes en termes de recettes médiatiques, d’envergure commerciale ou de budgets de transfert. Notre avantage concurrentiel doit provenir d’ailleurs. Le développement des talents peut constituer cet avantage", poursuit le CEO de Genk.

"Comment ? En créant le meilleur environnement possible pour les jeunes talents. Cela commence par le recrutement, la formation et un parcours clair vers le football professionnel. Mais aujourd’hui, cela implique également d’investir dans les infrastructures, la performance, les données et la technologie. C’est exactement l’idée de notre nouveau Training Center, que notre équipe première mettra en service le mois prochain", explique-t-il encore.

Le KRC Genk impressionne par ses chiffres

"Nous voulons que le KRC Genk devienne encore plus attractif à l’international pour les jeunes joueurs ambitieux. Et dès qu’ils portent notre maillot, qu’ils soient issus de notre propre centre de formation ou recrutés ailleurs, notre objectif reste le même : tirer le meilleur de chaque joueur et forger une équipe gagnante. Entraînement. Récupération. Performances. Expertise. Technologie. Tout contribue à cet objectif final commun : gagner."





"La création d’une valeur de transfert est un résultat important de ce modèle de développement, et non un objectif en soi. Les petits marchés du football ne disposeront peut-être jamais des budgets les plus importants. Mais ils peuvent créer les environnements les plus propices pour aider les talents à atteindre leur plein potentiel et à remporter des matchs, des championnats et des trophées", a déclaré Peter Croonen sur LinkedIn à propos des ambitions du club limbourgeois.

Côté terrain, les supporters n'attendent plus que de revoir le Racing jouer les premiers rôles et se mêler à la course au titre, viser la coupe de Belgique et ramener le football européen dans le Libmourg.