Officiel : Rik de Mil et les Buffalos sèment une graine de plus pour l'avenir

Bonne nouvelle en provenance de Gand : Mamadou Diallo et La Gantoise prolongent leur collaboration comme l'a annoncé le club sur son site. Le défenseur central âgé de 19 ans a paraphé un nouveau deal qui court jusqu'en 2029 et franchit ainsi une nouvelle étape dans son évolution au sein du club Buffalo.

Le joueur a suivi sa formation à l'Académie Diambars au Sénégal avant de rejoindre la Belgique et Gand à l'été 2025. Il avait intégré l'équipe de Jong Gent (Espoirs) et compte désormais 24 matchs pour le club.

Le bon travail récompensé, un message pour les autres jeunes du club

Le défenseur gaucher allie qualités techniques à solides aptitudes physiques. Cette saison, il s’entraîne également avec l’équipe première pour un gain d'expérience. La club a tenu à récompenser son bon travail et lancer un message à ses autres jeunes.

La Gantoise est actuellement co-leader de Jupiler Pro League avec 19 points, au coude-à-coude avec l'Union Saint-Gilloise. Cette saison, sous les ordres de Rik De Mil, les Buffalos ont très bien débuté. Ils semblent bien armés et bien structurés après les énormes changements structurels au sein du club. A l'échelon inférieur, en Challenger Pro League, la jeune et inexpérimentée deuxième équipe des Buffalos dans laquelle évolue Mamadou Diallo est un peu moins lotie, avec cinq points en cinq matches.