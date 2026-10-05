"On ne va pas en colonie de vacances faire des barbecues" : Philippe Clement hausse le ton

Norwich City est 17e au classement de la Championship. Une déception pour une équipe qui espérait prendre part à la course vers la Premier League plutôt qu'une course contre la relégation. Toutefois, la saison est encore longue, surtout dans l'anti-chambre de l'élite anglaise.

Le début de saison de Philippe Clement reste compliqué. Norwich City ne semble pas encore avoir pleinement débuté la compétition avec neuf petits points en huit matches (3 victoires et cinq défaites) et une 17e au classement sur un total de 24 équipes. On ne parle pas encore de danger, mais la grimace est de mise du côté de Carrow Road.

La dernière rencontre avant cette trêve internationale s'est soldée par une douloureuse défaite à domicile (3-4) face à Bolton. Philippe Clement s'est montré frustré par la manière dont son équipe s'est comportée, comme il en a fait part sur le site du club.

Frustration, erreurs et déstabilisation

"On en a encaissé quatre et on aurait pu en marquer plus de trois nous aussi. C'était un match effréné, vraiment débridé à tous les égards. On a pris l'avantage, on a dominé puis dès leur première attaque, on a encaissé un but, car on n'a clairement pas assez bien défendu", déplorait le Belge après cette douloureuse défaite.

L'Anversois estime que les buts encaissés sont en grande partie dus à des erreurs individuelles. Mais l’ancien entraîneur de Bruges et de Genk a assumé ses responsabilités, insistant sur le fait que le groupe devait rapidement retrouver son identité collective : "Il s’agit de gagner les duels, d’être agressifs sur le ballon. Nous encaissons, nos attaquants ne reviennent pas, l’équipe s’est trop dispersée. Mais c’est tout le monde, et c’est moi. Les joueurs et le staff ne forment pas deux entités distinctes. On gagne ensemble, on perd ensemble. Les joueurs doivent rester motivés, garder confiance."

Un trêve internationale qui arrive à point

"La trêve va permettre à tout le monde de se ressourcer. Après il faudra voir comment se portent les internationaux à leur retour, car il ne restera que très peu de temps pour préparer Swansea. Il s’agit donc de travailler avec le reste de l’équipe, tout en restant en contact avec les internationaux", explique le Belge.





"Il ne s’agit pas de passer les trois prochaines semaines comme en colonie de vacances, à faire des barbecues et à passer de bons moments ensemble. Nous profitons de cette trêve pour redonner de l’énergie à certains joueurs qui se sont beaucoup investis ces dernières semaines, et d’aider d’autres à atteindre leur meilleur niveau. Il est clair que le mental a lâché et que le collectif en a pris un coup", ponctue-t-il.