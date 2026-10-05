Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes
Photo: © photonews
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Si elle regorge de talents dans le secteur offensif et en défense centrale, la France est en revanche moins riche en défenseurs latéraux de qualité, un peu comme la Belgique. Ce qui force Zinédine Zidane a expérimenter d’autres profils et à envisager certaines reconversions.

Depuis sa prise de fonction à la tête de l’Equipe de France, Zinédine Zidane a décidé d’apporter du changement, notamment à un poste devenu particulièrement problématique chez les "Bleus" : celui de latéral. Pour sa première liste, le nouveau sélectionneur a clairement choisi d’expérimenter de nouveaux profils. À gauche, Adrien Truffert et Andy Diouf ont été appelés, tandis qu’à droite, Jules Koundé est le seul rescapé de l’ère Deschamps mais doit désormais composer avec la concurrence de Pierre Kalulu.

Ce renouvellement des profils répond à une réalité : aujourd’hui, la France dispose de moins de solutions évidentes qu’auparavant. Lucas Digne ou les frères Hernandez, appelés sous l’ère Deschamps, n’ont par exemple pas été repris par "ZZ" pour ces quatre matchs de Ligue des Nations.  Le nouveau patron semble donc vouloir profiter de cette période pour élargir ses possibilités et construire une équipe capable de s’adapter à différentes oppositions.

En coulisses, il s’active aussi pour faire évoluer les choses. Selon L’Equipe, Zidane a interpellé la Direction technique nationale (DTN), dirigée par Hubert Fournier, sur le sujet, afin que des mesures soient prises pour faire émerger de nouveaux talents à ce poste. Il faudra probablement plusieurs années pour que le processus qui sera mis en place porte ses fruits. Alors «Zizou» a aussi demandé à Gérald Baticle et Bernard Diomède, sélectionneurs des Espoirs et des U20, d’effectuer divers essais de latéraux.

Diouf, le milieu devenu arrière gauche

Le choix le plus intéressant de la dernière liste du nouveau sélectionneur est certainement celui d’Andy Diouf. Milieu de formation, le joueur de l’Inter Milan est utilisé par Zinédine Zidane au poste d’arrière gauche. Ce choix illustre une volonté de ne pas considérer le poste de latéral comme réservé uniquement aux joueurs formés à cette position.

Ancien compagnon d’armes de Zidane lors du doublé Mondial – Euro réalisé par les "Bleus" entre 1998 et 2000, Bixente Lizarazu, qui évoluait au poste de latéral gauche en son temps, abonde dans ce sens dans les colonnes de L’Équipe. Le Basque estime que Andy Diouf possède les qualités nécessaires pour réussir cette reconversion, notamment grâce à ses capacités athlétiques, sa technique et sa capacité à se connecter avec la défense. Il souligne également la bonne prestation d’Adrien Truffert contre l’Italie, en insistant sur son activité, ses courses et son aisance technique.

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Manque de réservoir

Mais Bixente Lizarazu pointe cependant un problème plus profond. L’ancien du Bayern Munich regrette le manque de réservoir français au poste de latéral et estime qu’il n’existe pas réellement de "filière" permettant de former suffisamment de joueurs de très haut niveau à cette position. Il rappelle aussi que le latéral est un poste extrêmement complet : il faut être capable de défendre dans les duels, de courir, de répéter les efforts, de dribbler, de centrer et de comprendre les exigences tactiques du collectif.

C’est justement pour cette raison que Zidane pourrait continuer à privilégier des profils différents. Un milieu reconverti peut apporter davantage de maîtrise technique et de qualité dans la construction, tandis qu’un défenseur polyvalent peut offrir plus de sécurité. Pierre Kalulu, par exemple, présente l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes défensifs. Cette polyvalence peut permettre à Zinédine Zidane de modifier son animation sans forcément changer ses joueurs.

Le sélectionneur cherche donc moins à trouver immédiatement un "nouveau" Theo Hernandez, très porté vers l’avant, ou un autre latéral droit de référence qu’à construire un système capable de compenser l’absence de profils évidents. On peut d’ailleurs se baser sur les dires de l’ancien maître à jouer des "Bleus" pour le comprendre. Il insiste souvent sur l’équilibre de l’équipe et sur sa volonté de faire évoluer les joueurs dans un cadre qui corresponde à ses idées de jeu.

Un pari risqué, mais les réussites existent

Une reconversion demande du temps et peut exposer un joueur défensivement face aux meilleurs ailiers internationaux. Elle reste donc un pari risqué. Cependant, elle peut aussi offrir une nouvelle dimension à un joueur, à l’image de Lilian Thuram, autrefois utilisé comme latéral droit alors qu’il était défenseur central de formation. On le voit, Zidane pourrait donc chercher des solutions là où on ne les attend pas forcément.

Le changement de génération au poste de latéral pourrait ainsi devenir l’un des premiers grands chantiers du mandat de Zinédine Zidane. Avec Adrien Truffert, Andy Diouf et Pierre Kalulu, le sélectionneur veut savoir si ces expérimentations permettront de transformer un manque de solutions en véritable richesse tactique.

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