Qui sera le capitaine des Diables Rouges ce soir ? Quelques candidats se détachent clairement

Mark van Bommel n'a pas souhaité dévoiler l'identité de son capitaine ce soir au Stade de France, en l'absence de Youri Tielemans. Quelques candidats semblent cependant se détacher clairement.

Youri Tielemans est suspendu pour un deuxième carton jaune pris face à la Turquie, et manquera donc son premier match de l'ère Van Bommel. Ce seront même les premières minutes que le capitaine des Diables Rouges ne passera pas sur le terrain : aucun indice n'a donc été donné quant à l'identité de son remplaçant, puisque Tielemans n'a passé le brassard au bras de personne d'autre en quittant le terrain, par exemple.

Mark van Bommel, fidèle à lui-même, n'a pas souhaité donner la moindre information concernant son capitaine du jour. Certains candidats font cependant bien plus sens que d'autres.

Timothy Castagne

Titulaire indiscutable sous Van Bommel au back droit, Castagne démarrera encore ce soir au Stade de France. En novembre 2024, il avait déjà porté le brassard de capitaine : c'était pour un match que tout le monde a préféré oublier, à savoir la défaite contre Israël à Debrecen, qui a signifié la fin de parcours de Domenico Tedesco.

Timothy Castagne, de par son expérience et son profil discret et posé, est un capitaine tout désigné. Pas un grand bavard ni un amuseur de vestiaires, mais bien un joueur apprécié, qui parle les deux langues et peut donc servir aisément de relais à Mark van Bommel.

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Brandon Mechele

Sauf surprise, Brandon Mechele démarrerra une nouvelle fois - sauf si l'Union Belge a donné un indice sur une titularisation de Zeno Debast en mettant le défenseur du Sporting à l'honneur dans sa communication sur les réseaux sociaux. S'il débute bel et bien, le Brugeois, qui a pris une belle ampleur cette année en équipe nationale, a un profil de capitaine également de par son expérience et sa place au coeur de la défense.



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Leandro Trossard

Leandro Trossard a longtemps été critiqué pour son apport en équipe nationale, mais il a pris une autre dimension lors de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant du Besiktas fait partie des quelques anciens du vestiaire, est un leader technique clair et a plus de personnalité qu'on peut le croire, comme l'avait prouvé son "clash" avec Youri Tielemans lors du 16e de finale contre le Sénégal.

Probable titulaire ce soir au vu de son retour en forme, Trossard pourrait donc en profiter pour étrenner un nouveau rôle et devenir le deuxième capitaine de l'ère Van Bommel. Un choix qui ne serait pas forcément le plus populaire mais aurait sa logique.

Romelu Lukaku

Une seule question se pose pour ce dernier candidat : Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la France ? Ce serait une assez grosse surprise, Charles De Ketelaere ayant reçu préséance à trois reprises et les limites physiques de Romelu étant apparues évidentes contre la Turquie. Mais après avoir joué une demi-heure, Lukaku pourrait jouer une mi-temps ou une heure, et donc démarrer.

Auquel cas, pas le moindre doute : c'est lui qui sera le capitaine des Diables Rouges ce lundi soir. Romelu Lukaku faisait partie des "sages" de Rudi Garcia, et s'il n'a pas encore vraiment pris ce rôle sous Van Bommel, c'est plutôt parce qu'il est focalisé sur son retour en forme physique. Nul doute que dès qu'il sera rétabli, il reprendra toute son importance.