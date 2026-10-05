Remontera-t-il la pente ? Un ancien prodige et Diable Rouge est toujours sans club

Où est Adnan Januzaj ? À 31 ans, il n'est plus sélectionné avec les Diables Rouges et est même actuellement sans club. L'ancien talent parviendra-t-il encore à décrocher un transfert ou son problème en cinq points continuera-t-il à lui jouer des tours ?

Le récent match des Diables Rouges contre la Turquie nous ramène à Adnan Januzaj. En tant que jeune talent de 19 ans de Manchester United à l'époque, le Bruxellois pouvait en effet choisir parmi six équipes nationales en raison de ses racines complexes. Et les Turcs avaient bien failli le recruter.

Gazet van Antwerpen rappelle qu'en 2014, le père du joueur avait parlé de "Kosovo ou Turquie" pour son fils. L'entraîneur turc de l'époque Fatih Terim avait annoncé qu'ils travaillaient activement sur le dossier. Mais un mois plus tard, l'ailier technique optait finalement pour la Belgique, ce qui lui a permis de participer à la Coupe du Monde au Brésil.

Son dernier match international avec les Diables Rouges date de mars 2022. Et aujourd'hui, le gaucher est âgé de 31 ans et est sans club, malgré ses 63 matchs sous les couleurs de Manchester United. Selon l'ancien entraîneur David Moyes, il était du même calibre que Wayne Rooney. Januzaj avait également reçu des éloges de la part de grands entraîneurs comme Louis van Gaal, José Mourinho et Thomas Tuchel, mais ils étaient également critiques sur certains aspects, notamment son "manque de motivation". Il a malgré tout participé à deux Coupes du Monde.

Un beau CV de 353 matches en pro

Pour sa part, Januzaj pensait que sa carrière était bien trop critiquée : "C'est étrange. En Belgique, les gens disent que je n'ai pas fait la carrière qu'on attendait de moi. Mais je suis très satisfait de ma carrière", avait-il déclaré il y a quatre ans dans Le Vif. "J'ai 27 ans, je joue en Liga, j'ai été en Premier League et en Bundesliga, j'ai vécu deux Coupes du Monde et je me vois encore jouer à un très haut niveau pendant au moins cinq ou six ans. Pourquoi ne pas regarder le bon côté des choses ?"

Comparé à un jeune talent prometteur comme l'était Charly Musonda jr., il a en partie raison. La carrière de ce dernier a été minée par les blessures à répétition et il n'a jamais atteint la barre des cent matchs professionnels. Januzaj en revanche, en est à 353 et a surtout connu ses année de stabilité à la Real Sociedad.





Sur les mêmes traces qu'Origi ou Faes ?

Divock Origi, autre petit prodige de sa génération et présent au Mondial 2014, a déjà un peu surpris en annonçant mettre un terme à sa carrière. Wout Faes semblait également être dans une position désespérée à Leicester City, mais le défenseur a finalement trouvé une sortie et signé cette semaine au Moyen-Orient.

Les blessures, son âge, son salaire et son image de joueur nonchalant, sont une combinaison d'éléments qui peuvent jouer en sa défaveur. Il y a deux ans, son nom circulait notamment du côté d'Anderlecht, où il avait été formé et qu'il avait quitté à l'époque à 16 ans.

En attendant, il est un joueur libre dans une liste qui compte des noms comme Sergio Ramos, Raheem Sterling et Karim Benzema qui sont également sans employeur. Ajoutons à la liste Paul Pogba, son bon ami et voisin à Manchester.