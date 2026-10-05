Romelu Lukaku a reçu un coup de fil après son but : "Tu seras vite de retour en forme"

Auteur de son premier but de la saison, Romelu Lukaku espère bien que désormais, la machine est lancée. Il veut retourner en Turquie pour enfin y devenir un titulaire important, et a déjà eu un échange avec l'entraîneur du Fenerbahçe en ce sens.

Après son but contre la Turquie, Romelu Lukaku avait été très clair : il souhaitait désormais retourner au Fenerbahçe avec "un autre statut". Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges ne cachait pas sa frustration d'être sur le banc à Istanbul et espérait avoir une discussion avec son club afin de changer les choses à court terme.

Visiblement, il n'aura pas dû attendre bien longtemps. Selon les informations du média turc Fotomac, l'entraîneur du Fenerbahçe, Ismail Kartal, aurait pris contact avec Lukaku peu de temps après la rencontre pour le féliciter de son but et lui assurer que tout était prévu pour qu'il retrouve la forme très rapidement.

Ismail Kartal a "un programme" pour remettre Lukaku en pleine forme

"Félicitations pour ton but. J'ai préparé un programme spécial pour que tu puisses faire des progrès. Tu seras très vite de retour en forme, mais parlons-en à ton retour" : voilà les propos qu'aurait tenu le coach de Romelu Lukaku. Encourageant, alors que le Belge n'a démarré qu'un seul des cinq derniers matchs de Süper Lig turque et n'a toujours pas trouvé le chemin des filets sous le maillot du Fenerbahçe.

Avec les Diables Rouges non plus, Romelu Lukaku n'a pas encore démarré de rencontre sous Mark van Bommel. Il a cependant disputé une demi-heure face à la Turquie, ponctuée d'un but, mais ses limites physiques sont par moments apparues claires.

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On ignore encore si ce soir, au Stade de France, Romelu Lukaku aura préséance sur Charles De Ketelaere en pointe. Ce serait un choix fort, mais risqué de la part du sélectionneur, après un match peu convaincant de la part de l'attaquant de l'Atalanta Bergame vendredi dernier à Sclessin.