Surprise dans le onze de van Bommel : Romelu Lukaku et Maarten Vandevoordt titulaires !

Mark van Bommel a donc procédé à plusieurs changements par rapport à la composition contre la Turquie. En plus de Lukaku et Vandevoordt, Joaquin Seys, Diego Moreira, Nicolas Raskin, Romeo Lavia commenceront aussi la rencontre, alors que Mika Godts restera sur le banc.

La onze de départ concocté par Mark van Bommel a été annoncé pour ce duel contre la France. La grosse surprise est certainement la titularisation de Maarten Vandevoordt entre les perches à la place de Senne Lammens. On imagine que le technicien néerlandais souhaitait quand même voir à l'oeuvre dans un contexte de haut niveau le gardien qui défend les cages du RB Leipzig.

Mika Godts préservé, Moreira sur la gauche

On pensait qu'il ne commencerait pas un match mais c'était vraisemblablement du bluff. Romelu Lukaku sera bien en pointe de l'attaque et le capitaine du soir. Il remplace Charles De Ketelaere, lui aussi titulaire lors des trois premiers matchs. Mark van Bommel choisit aussi un profil fort différent pour ce match et espère que "Big Rom'" pourra faire parler sa puissance en contre et sa faculté à jouer dos au but.

Sur les ailes, si Diego Moreira fait son retour après avoir été suspendu contre la Turquie. ce sera probablement sur le flanc gauche en lieu et place de Mika Godts, laissé sur le banc. C'est à cette place qu'il a réussi ses débuts lors de ses entrées sous le maillot de Milan. Il n'avait pas non plus été spécialement à droite, où Dodi Lukébakio, plus inspiré lors de ses apparitions est de nouveau titularisé. Pas de Leandro Trossard non plus comme certains auraient pu le penser, ni à gauche, sa place de prédilection, ni dans un rôle plus axial.

Un entrejeu avec Raskin, Vanaken et Lavia

En défense, face à l'armada française, il fallait quelqu'un disposant des bases défensives et c'est la raison pour laquelle Joaquin Seys est préféré à Maxim De Cuyper, qui n'a jamais eu des yeux dans le dos et qui était coupable sur le seul but des "Bleus" à Bruxelles, lors du match aller. Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Timothy Castagne commenceront donc leur quatrième match consécutif de ce rassemblement international. Et seront les seuls dans ce cas.

Pour le reste le milieu de terrain sera composé, comme attendu par beaucoup, par Romeo Lavia, Nicolas Raskin et Hans Vanaken. Mark van Bommel n'a donc pas choisi de tenter le coup d'un ailier replacé dans l'axe avec un Mika Godts ou un Leandro Trossard.



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