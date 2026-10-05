Surprise dans le onze de van Bommel : Romelu Lukaku et Maarten Vandevoordt titulaires !

Florent Malice
Florent Malice et Fabien Chaliaud
| Commentaire
Surprise dans le onze de van Bommel : Romelu Lukaku et Maarten Vandevoordt titulaires !
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Mark van Bommel a donc procédé à plusieurs changements par rapport à la composition contre la Turquie. En plus de Lukaku et Vandevoordt, Joaquin Seys, Diego Moreira, Nicolas Raskin, Romeo Lavia commenceront aussi la rencontre, alors que Mika Godts restera sur le banc.

La onze de départ concocté par Mark van Bommel a été annoncé pour ce duel contre la France. La grosse surprise est certainement la titularisation de Maarten Vandevoordt entre les perches à la place de Senne Lammens. On imagine que le technicien néerlandais souhaitait quand même voir à l'oeuvre dans un contexte de haut niveau le gardien qui défend les cages du RB Leipzig.

Mika Godts préservé, Moreira sur la gauche

On pensait qu'il ne commencerait pas un match mais c'était vraisemblablement du bluff. Romelu Lukaku sera bien en pointe de l'attaque et le capitaine du soir. Il remplace Charles De Ketelaere, lui aussi titulaire lors des trois premiers matchs. Mark van Bommel choisit aussi un profil fort différent pour ce match et espère que "Big Rom'" pourra faire parler sa puissance en contre et sa faculté à jouer dos au but.

Sur les ailes, si Diego Moreira fait son retour après avoir été suspendu contre la Turquie. ce sera probablement sur le flanc gauche en lieu et place de Mika Godts, laissé sur le banc. C'est à cette place qu'il a réussi ses débuts lors de ses entrées sous le maillot de Milan. Il n'avait pas non plus été spécialement à droite, où Dodi Lukébakio, plus inspiré lors de ses apparitions est de nouveau titularisé. Pas de Leandro Trossard non plus comme certains auraient pu le penser, ni à gauche, sa place de prédilection, ni dans un rôle plus axial.

Un entrejeu avec Raskin, Vanaken et Lavia

En défense, face à l'armada française, il fallait quelqu'un disposant des bases défensives et c'est la raison pour laquelle Joaquin Seys est préféré à Maxim De Cuyper, qui n'a jamais eu des yeux dans le dos et qui était coupable sur le seul but des "Bleus" à Bruxelles, lors du match aller. Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Timothy Castagne commenceront donc leur quatrième match consécutif de ce rassemblement international. Et seront les seuls dans ce cas.

Pour le reste le milieu de terrain sera composé, comme attendu par beaucoup, par Romeo Lavia, Nicolas Raskin et Hans Vanaken. Mark van Bommel n'a donc pas choisi de tenter le coup d'un ailier replacé dans l'axe avec un Mika Godts ou un Leandro Trossard.

Lire aussi… LIVE : C'est parti entre la France et la Belgique !

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis France - Belgique maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France
Romelu Lukaku
Maarten Vandevoordt
Joaquin Seys

Plus de news

LIVE : C'est parti entre la France et la Belgique ! Live

LIVE : C'est parti entre la France et la Belgique !

20:46
Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes

Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes

20:30
1
Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin

Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin

19:56
🎥 Le Stade de France lui réussit bien ! La Belgique n’y a jamais été battue

🎥 Le Stade de France lui réussit bien ! La Belgique n’y a jamais été battue

20:15
L'un des meilleurs Diables du Mondial recalé par Philippe Albert : "Il est actuellement trop court"

L'un des meilleurs Diables du Mondial recalé par Philippe Albert : "Il est actuellement trop court"

19:30
Romelu Lukaku a reçu un coup de fil après son but : "Tu seras vite de retour en forme"

Romelu Lukaku a reçu un coup de fil après son but : "Tu seras vite de retour en forme"

11:00
Des Espoirs déforcés... pour rien ? Un choix curieux de Mark van Bommel

Des Espoirs déforcés... pour rien ? Un choix curieux de Mark van Bommel

15:00
Qui sera le capitaine des Diables Rouges ce soir ? Quelques candidats se détachent clairement

Qui sera le capitaine des Diables Rouges ce soir ? Quelques candidats se détachent clairement

14:00
Malgré son passé avec Van Bommel, un Diable Rouge n'a pas encore joué : et si c'était pour ce soir ?

Malgré son passé avec Van Bommel, un Diable Rouge n'a pas encore joué : et si c'était pour ce soir ?

13:00
"Pourquoi devrais-je m'excuser ?" : le feuilleton Ronaldo loin d'être terminé

"Pourquoi devrais-je m'excuser ?" : le feuilleton Ronaldo loin d'être terminé

18:30
"On ne va pas en colonie de vacances faire des barbecues" : Philippe Clement hausse le ton

"On ne va pas en colonie de vacances faire des barbecues" : Philippe Clement hausse le ton

19:00
Voici les absents face à la France : Mark van Bommel fait un déçu, un joueur repris pour la première fois !

Voici les absents face à la France : Mark van Bommel fait un déçu, un joueur repris pour la première fois !

08:56
Anderlecht au coude-à-coude pour un jeune attaquant de huit millions d'euros

Anderlecht au coude-à-coude pour un jeune attaquant de huit millions d'euros

18:00
"C'est regrettable" : Roberto Martinez, ex-coach des Diables Rouges, très critiqué pour sa gestion de CR7

"C'est regrettable" : Roberto Martinez, ex-coach des Diables Rouges, très critiqué pour sa gestion de CR7

17:00
Officiel : Rik de Mil et les Buffalos sèment une graine de plus pour l'avenir

Officiel : Rik de Mil et les Buffalos sèment une graine de plus pour l'avenir

17:40
Remontera-t-il la pente ? Un ancien prodige et Diable Rouge est toujours sans club

Remontera-t-il la pente ? Un ancien prodige et Diable Rouge est toujours sans club

17:20
"Nous en sommes très fiers" : un club belge salué pour son excellente santé financière

"Nous en sommes très fiers" : un club belge salué pour son excellente santé financière

16:30
Un duo inédit contre la France ? "Je serais curieux de les voir ensemble"

Un duo inédit contre la France ? "Je serais curieux de les voir ensemble"

07:00
🎥 Un joueur de JPL au coeur d'une échauffouré en Egypte où les Pharaons face à une 'polémique Mohamed Salah'

🎥 Un joueur de JPL au coeur d'une échauffouré en Egypte où les Pharaons face à une 'polémique Mohamed Salah'

16:00
"Je le jure sur la vie de ma mère !" : la course au numéro dix est lancée pour la dernière danse de Leo Messi

"Je le jure sur la vie de ma mère !" : la course au numéro dix est lancée pour la dernière danse de Leo Messi

14:30
La France séduite par un joueur...absent du groupe des Diables : "Il est amené à faire une belle carrière"

La France séduite par un joueur...absent du groupe des Diables : "Il est amené à faire une belle carrière"

23:10
"L'UEFA devrait intervenir" : décision radicale de l'Irlande suite à ses échanges tendus avec Israël

"L'UEFA devrait intervenir" : décision radicale de l'Irlande suite à ses échanges tendus avec Israël

13:30
Diable Rouge U17 et talent du Sporting Charleroi, Maël Oppenbrouwer se confie : "Ça me donne une vraie chance" Interview

Diable Rouge U17 et talent du Sporting Charleroi, Maël Oppenbrouwer se confie : "Ça me donne une vraie chance"

06:00
Van Bommel forcé de changer les choses : le onze potentiel des Diables au Stade de France

Van Bommel forcé de changer les choses : le onze potentiel des Diables au Stade de France

04/10
Catastrophe pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg, dont la saison pourrait déjà être finie

Catastrophe pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg, dont la saison pourrait déjà être finie

12:30
La Gantoise tremble : un joueur important forfait lors de la trêve internationale

La Gantoise tremble : un joueur important forfait lors de la trêve internationale

12:00
Mark van Bommel surprend et place un Belge au-dessus de tous ses autres coéquipiers !

Mark van Bommel surprend et place un Belge au-dessus de tous ses autres coéquipiers !

04/10
Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

Qui portera le brassard de capitaine des Diables rouges contre la France ?

04/10
Mark van Bommel garde le mystère : "Si je vous dis ça, vous saurez qui jouera"

Mark van Bommel garde le mystère : "Si je vous dis ça, vous saurez qui jouera"

04/10
Les adieux de Lionel Messi font polémique : des conditions honteuses pour l'adversaire de l'Argentine

Les adieux de Lionel Messi font polémique : des conditions honteuses pour l'adversaire de l'Argentine

10:30
Le "drama" Cristiano Ronaldo n'en finit pas : Jorge Jesus aurait pris une décision forte

Le "drama" Cristiano Ronaldo n'en finit pas : Jorge Jesus aurait pris une décision forte

09:30
Un Belge binational a fait ses débuts pour une autre sélection : "Mon choix est fait à 100%"

Un Belge binational a fait ses débuts pour une autre sélection : "Mon choix est fait à 100%"

10:00
Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?

Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ?

04/10
1
Axel Witsel était fan de Zizou : "Je supportais les Bleus étant petit"

Axel Witsel était fan de Zizou : "Je supportais les Bleus étant petit"

08:22
Ali Maamar titulaire mais le Maroc accroché en match amical

Ali Maamar titulaire mais le Maroc accroché en match amical

07:30
Le rendez-vous est pris : comment Mats Rits a appris ses retrouvailles avec Anderlecht par surprise

Le rendez-vous est pris : comment Mats Rits a appris ses retrouvailles avec Anderlecht par surprise

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 20:45 Belgique Belgique
Italie Italie 20:45 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 06/10 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 06/10 Espagne Espagne

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? QuickPick QuickPick a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Pogi Pogi a propos de "Pour une mi-temps ou pour une heure" : Philippe Albert réclame du changement face à la Turquie El Malvario El Malvario a propos de De Bruyne magique, enfin le sourire de Lukaku : les notes des Diables contre la Turquie Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Je ne peux pas regarder ça" : Olivier Deschacht dans de sales draps après ses propos polémiques Union 60 Union 60 a propos de "J'étais très énervé" : Thibaut Courtois revient sur le "seum" après la défaite face à la France en 2018 Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved