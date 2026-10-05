Un Belge binational a fait ses débuts pour une autre sélection : "Mon choix est fait à 100%"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un Belge binational a fait ses débuts pour une autre sélection : "Mon choix est fait à 100%"
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Lors de Maroc-Mali, un petit événement aurait pu passer inaperçu : un talent belge a disputé ses premières minutes avec les Écureuils. Emile Doucouré, jeune gardien du KRC Genk, né à Anvers, a choisi de changer de nationalité sportive après avoir porté le maillot belge en équipes de jeunes.

Quand on est Belge et gardien de but, il vaut mieux être un très grand talent pour espérer jouer ne serait-ce qu'une minute en équipe nationale. Emile Doucouré, qui évolue au Racing Genk, le sait mieux que quiconque, lui qui remplace un certain Lucca Brughmans entre les perches des U23 limbourgeois.

À 19 ans et alors qu'il a porté le maillot de la Belgique depuis l'équipe U15 jusqu'en U19, Doucouré a donc décidé de prendre une décision : le natif d'Anvers est devenu international malien. En juin 2025, l'ancien gardien du Beerschot avait déjà été appelé par les U23 du Mali, mais avait ensuite retrouvé les U19 belges dès le mois de novembre.

Emile Doucouré opte pour le Mali et est sûr de son choix 

Cette fois, c'est cependant différent. Pour la première fois, Emile Doucouré a été appelé par l'équipe nationale A du Mali en juin dernier ; il était resté sur le banc lors des rencontres face au Cap-Vert et au Libéria. De nouveau sélectionné pour cette trêve internationale, il a pu faire ses débuts.

Des débuts inattendus, puisqu'il a dû remplacer le titulaire entre les perches maliennes Mamadou Samassa lors du match amical face au Maroc. Mais c'est désormais officiel : Doucouré est international malien. Même si cette rencontre n'était qu'un match amical, le gardien de Genk avait déjà été clair quelques mois plus tôt auprès du Belang van Limburg.

"Je me sentais moins connecté au Mali étant jeune. Mais depuis que mon grand-père ne vient plus en Belgique tous les 6 mois, j'y suis allé plus souvent", expliquait-il. "Pour moi, c'est un choix définitif : je choisis à 100% le Mali", affirmait alors Emile Doucouré. Un choix qu'on ne peut que comprendre au vu de la concurrence à son poste en Belgique. 

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