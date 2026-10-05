Un duo inédit contre la France ? "Je serais curieux de les voir ensemble"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un duo inédit contre la France ? "Je serais curieux de les voir ensemble"
Photo: © photonews
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Face à la France, les Diables s'aligneront avec une équipe assez différente au coeur du jeu, c'est une certitude, ne fût-ce qu'à cause des suspensions de Youri Tielemans et Kevin De Bruyne. De quoi pousser Mark van Bommel à lancer Nicolas Raskin et Roméo Lavia de concert ?

Face à la Turquie, Kevin De Bruyne a refait parler sa magie balle au pied. Avec ses deux buts de l'extérieur du rectangle, mais aussi tous les décalages trouvés en cours de rencontre.

"Contre ces équipes-là, dans lesquelles il va avoir des espaces, il va se mettre en évidence. Son coup de patte, il ne va jamais le perdre, même à 45 ans, même à 50 ans. Mais tout dépendra de la confrontation en face de lui", analyse Alex Teklak dans Complètement Foot.

Nicolas Raskin de retour ?

Mais comme Youri Tielemans, il ne sera pas de la partie au Stade de France. Le duo avait débuté les trois premiers matchs de l'ère Van Bommel, il va donc falloir légèrement se réinventer. Banquette lors des deux derniers matchs, Nicolas Raskin pourrait en profiter pour faire son retour dans l'équipe.

"Depuis Axel Witsel, on n’avait pas connu ça. Ce mec protège sa défense. Mais il doit être associé à un deuxième milieu qui lui donne l’impulsion", estime Teklak. 

Une nouvelle association avec Lavia ?

Roméo Lavia pourrait-il être cette rampe de lancement au milieu ? Jusqu'ici, c'était soit l'un soit l'autre. Mais contre la France, le milieu de terrain de Chelsea a montré qu'il pouvait créer des décalages rien que sur sa première passe de relance après avoir demandé le ballon à sa défense.

Lire aussi… La France séduite par un joueur...absent du groupe des Diables : "Il est amené à faire une belle carrière"

"Je serais curieux de voir les deux ensemble. Lavia va vraiment décharger Raskin des tâches qu’il aime peut-être un petit peu moins", poursuit Teklak. Malgré les absences de Tielemans et de De Bruyne, Mark van Bommel dispose d'autres options. Comme celle de reculer Charles De Ketelaere à la place de KDB, à un poste qu'il affectionne plus qu'évoluer en numéro neuf.
 

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