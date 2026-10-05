Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France

Mark van Bommel a tenté des choses au Stade de France, et jusqu'à la mi-temps, on se disait qu'il allait réussir son pari. Au final, on repart de Paris avec une sensation amère : celle d'avoir été, cette fois, un peu ridicules. Voici les cotes des Diables Rouges.

Vandevoordt (4)

Mais que faisait-il titulaire ? Sur papier, Maarten Vandevoordt est le moins bon des trois gardiens à disposition de Mark van Bommel - et au vu de sa deuxième période, on serait même tenté de dire "des quatre", car Jari De Busser a dû se dire qu'il pouvait mieux faire. Deux goals assez clairement pour lui : ses deux bons arrêts ne sauvent pas son match.

Seys (6,5)

Si le match s'était arrêté à la 60e minute, Joaquin Seys aurait mérité à un 8,5 voire un 9. Malheureusement, le Brugeois, qui avait mis Dembélé dans sa poche, a ensuite pris le bouillon devant Olise et Doué.

Mechele (5)

Bon quand l'adversaire est mauvais... puis dépassé dès que ça s'accélère. S'il n'a pas démérité, une chose paraît claire : pour que l'équipe passe un cap, il va devoir quitter le onze.

Ngoy (7)

Même si la Belgique finit par en prendre quatre, impossible de ne pas souligner la superbe performance de Nathan Ngoy, inspiré sur chacune de ses interventions ainsi qu'à la relance. Il manque un peu de hargne sur les deux derniers buts français.

Castagne (4,5)

Trop souvent pris dans son dos, il a fait ce qu'il a pu, et tant que les monstres français présents sur le banc n'était pas entrés, il s'en sortait correctement. Puis, il a pris l'eau, comme tout le monde.



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Lavia (8)

Une première période tout bonnement ébouriffante, avec une passe décisive géniale pour Dodi Lukebakio. Ses prises de balle, sa capacité à trouver les espaces, à scanner l'action : c'est la grande classe. En seconde période, il a décliné physiquement et toute la Belgique avec lui.

Raskin (6)

Un match réussi dans l'ensemble, avec quelques belles passes vers l'avant et beaucoup de hargne. Mais sa seconde période était loin du niveau de la première.

Vanaken (3)

Une véritable catastrophe ce soir, et de loin le plus mauvais Diable sur le terrain. C'est simple : tout allait trop vite pour lui, et la différence entre sa vitesse dans les prises de décision et celle de Lavia (ou des médians français) se voyait à l'oeil nu.

Moreira (5,5)

Une grosse débauche d'énergie et notamment pas mal de travail défensif. Malheureusement, ses choix offensifs n'étaient pas toujours les bons.

Lukaku (5,5)

Il est monté en puissance en première période, a réussi quelques déviations en pivot même si ses contrôles étaient souvent laborieux. Puis, en seconde, il a paru tirer la langue : clairement pas encore prêt à jouer tout un match à haute intensité.

Lukebakio (7,5)

Un joli but, quelques actions intéressantes notamment en contre : un très bon match cette fois dans le rôle d'un titulaire. Un but plein de sang-froid.