Voici les absents face à la France : Mark van Bommel fait un déçu, un joueur repris pour la première fois !

Comme d'habitude à l'approche d'un match, la sélection de 23 joueurs retenus par Mark van Bommel pour la rencontre a été dévoilée. On connaît donc les Diables Rouges qui défieront la France ce soir, et surtout ceux que le sélectionneur a décidé de laisser de côté.

En ayant repris plus de joueurs que les 23 autorisés par l'UEFA sur la feuille de match, Mark van Bommel doit, comme la plupart des sélectionneurs, faire des choix au moment des rencontres. On sait donc désormais, grâce à l'officialisation de la liste UEFA, qui sera laissé en tribune par Van Bommel ce soir au Stade de France.

Les retours, d'abord : suspendu au dernier match, Diego Moreira, qui avait été titularisé en Italie et face à la France, fait bel et bien partie du groupe. Matias Fernandez-Pardo, pas repris pour la réception de la Turquie, fait lui aussi son retour parmi les 23, tout comme Mandela Keita. Ce dernier avait été laissé de côté face à la Turquie : les absences au milieu de terrain pour ce dernier match laissent penser qu'il pourrait obtenir du temps de jeu cette fois.

Kyriani Sabbe repris pour la première fois par Mark van Bommel

L'un des nouveaux venus de cette trêve internationale va également pour la première fois s'asseoir sur le banc. Kyriani Sabbe était, avec Jari De Busser, l'un des deux nouveaux Diables Rouges sélectionnés par Mark van Bommel, mais avait été laissé de côté lors des trois premiers matchs de Nations League.

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Le back droit du Club de Bruges intègre pour la première fois les 23 ; il pourra donc espérer faire ses grands débuts sous le maillot des Diables Rouges, voire concurrencer Timothy Castagne, le seul autre latéral droit du noyau de Van Bommel. Un renfort bienvenu.

Jari De Busser, l'autre nouveau Diable de la sélection, est par contre une nouvelle fois laissé hors du groupe, comme contre la Turquie. Le gardien de but de l'AZ Alkmaar avait pris place sur le banc lors des deux premières rencontres de Nations League, profitant notamment d'une blessure de Mike Penders. Ce dernier est de retour, et forme avec Vandevoordt et Lammens le trio de gardiens pour le déplacement en France.



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Malick Fofana, le grand déçu

Mais l'absence la plus notable, en plus de celle de Koni De Winter qui n'obtient pas de temps de jeu sous Van Bommel, est probablement celle de Malick Fofana. L'ailier de Sunderland espérait certainement pouvoir fouler la pelouse du Stade de France, après avoir disputé ses premières minutes durant cette trêve face à la Turquie.

Mark van Bommel a donc décidé de se passer de ses services. Un choix fort, car Fofana est très apprécié du public et certains voyaient en lui un titulaire potentiel dès son retour de blessure. Il paie peut-être, justement, ce manque de rythme, à moins d'une rechute à l'entraînement qui aurait forcé la main du sélectionneur.

Le onze potentiel des Diables Rouges face à la France :

Lammens / Seys - Ngoy - Mechele - Castagne / Lavia - Raskin - Trossard / Godts - De Ketelaere - Lukebakio