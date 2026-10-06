3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

Les Diables Rouges n'ont pas été épargnés dans les notes après leur grosse défaite 4-1 en France. Plusieurs joueurs ont reçu une mauvaise note, malgré une première période réussie.

Un 6 comme meilleure note et deux 3 dans le bas du classement : le média français Foot Mercato n'a pas épargné les Diables Rouges après le 4-1 en France. Dodi Lukebakio s'en sort le mieux. Buteur en première période, l'ailier belge a reçu un 6 sur 10 et devance Roméo Lavia 5,5, récompensé pour sa passe décisive sur l'ouverture du score. Mechele complète le trio de tête belge avec la même note.

5 sur 10 pour trois joueurs

Nathan Ngoy, Nicolas Raskin et Diego Moreira obtiennent tous les trois un 5. Ngoy a répondu présent dans les duels, mais la fin de match lui a fait mal, face à Cherki et Doué. Raskin a aussi souffert lorsque Cherki a commencé à trouver des espaces. Moreira a plus résisté et a sauvé la Belgique sur une occasion d'Olise.

4 pour Joaquin Seys : solide face à Dembélé, beaucoup moins face à Olise

Joaquin Seys reçoit un 4. Solide face à Ousmane Dembélé, le Brugeois a beaucoup plus souffert avec Michael Olise sur son côté en fin de match. Timothy Castagne hérite d'un 3,5, pénalisé par ses difficultés face aux accélérations de Bradley Barcola. Hans Vanaken doit aussi se contenter d'un 4 après une rencontre très discrète dans l'entrejeu.

La pire note pour Marteen Vandevoordt

Vandevoordt écope d'un 3 malgré plusieurs arrêts importants face à Olise et Cherki. Le dernier quart d'heure lui a coûté cher. Son erreur sur le deuxième but français a plombé sa prestation, et les trois autres buts encaissés en fin de rencontre n'ont rien arrangé.

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Même sanction ou presque pour Romélu Lukaku, noté 3,5. Avec le brassard autour du bras, le numéro 9 a eu peu d'occasions de faire parler sa puissance et n'a pas réussi à prendre le dessus sur la défense française.