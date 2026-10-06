4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

Scott Crabbé, journaliste football
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4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne
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Au sud du pays, le nom de Siemen Voet est encore fort peu connu. Pourtant, notre compatriote fait parler de lui en Allemagne : le défenseur central belge de 26 ans a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises lors de ses sept premiers matches de 3.Bundesliga. Il est ainsi non seulement le défenseur le plus prolifique de la série, mais aussi le meilleur buteur de son équipe, le FC Saarbrücken.

Lors du dernier match de Saarbrücken, Siemen Voet a offert la victoire aux siens à la dernière seconde. Le voilà déjà à quatre réalisations, un fameux total pour un défenseur central. Je n'ai jamais marqué autant de buts dans ma carrière qu'au FCS”, explique-t-il dans une longue interview accordée à liga3-online.

Exilé aux Pays-Bas et en Slovaquie avant de se révéler en Allemagne

L'air de la Sarre lui fait du bien. Car le joueur s'est longtemps cherché une stabilité. Voet a été formé au Club de Bruges, mais il a dû chercher sa chance ailleurs pour percer. Après des passages notamment au KV Malines, au PEC Zwolle et à Fortuna Sittard, il a rejoint le Slovan Bratislava. Il y a même disputé la Ligue des champions, affrontant notamment l'Atlético Madrid.

Avec le recul, il décrit cette période comme un sommet, mais aussi comme un creux. Peu après avoir joué contre le gratin du football européen, il a soudainement disparu de l'équipe. Il a ensuite rejoint le 1860 Munich.

Un flair certain sur phases arrêtées

Il s'y est imposé comme titulaire régulier mais a encore dû changer de crêmerie suite aux problèmes du club l'été dernier. Saarbrücken en a profité pour boucler le transfert. Avec la réussite que l'on connaît. Avec en point d'orgue ce but on the buzzer contre Sonnenhof Großaspach.


"Marquer à la dernière seconde et voir le stade exploser, c'est le rêve de gosse de tous les joueurs", sourit celui qui a désormais écopé de plus de cartons pour ses célébrations que pour ses interventions sur les attaquants adverses. 

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