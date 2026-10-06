Absent pour la reprise ? L'Union dans le flou pour l'un de ses cadres

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Catastophe potentielle pour l'Union Saint-Gilloise : Adem Zorgane a quitté la sélection d'Algérie, blessé, en même temps que l'ancien du Patro Eisden Anis Hadj Moussa. La fédération algérienne a annoncé sa blessure et son retour en club pour poursuivre son traitement. De son côté, l'Union s'apprête à lui faire passer des examens.