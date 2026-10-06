Anderlecht va récupérer trois joueurs, mais la concurrence pourrait leur coûter très cher

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Anderlecht va récupérer trois joueurs, mais la concurrence pourrait leur coûter très cher
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La concurrence devient énorme à Anderlecht. Avec plusieurs retours de blessure attendus, Vitor Bruno devra faire des choix et certains joueurs risquent d'avoir beaucoup de mal à retrouver du temps de jeu.

Vitor Bruno a accordé du temps de jeu à 22 joueurs cette saison, mais plusieurs éléments vont bientôt faire leur retour. Parmi eux, Lucas Hey et Ilay Camara, qui ont repris prudemment l'entraînement la semaine dernière. Leur situation est compliquée : le coach d'Anderlecht a construit son groupe et, avec trois mois de retard sur leurs concurrents, les deux joueurs devront se battre pour retrouver une place.

Pour Lucas Hey, l'histoire à Anderlecht semble terminée

La situation de Hey paraît plus délicate. Dans l'axe, le Danois partirait comme cinquième choix de Vitor Bruno. Biancone et Petrot ont une longueur d'avance, Omobamidele est le premier à pouvoir les remplacer et Zoumana Keita se trouve devant lui. Après trois mois loin du groupe, retrouver du temps de jeu s'annonce compliqué.

Son avenir pourrait même se jouer dès le mercato de janvier. Hey n'a pas réussi à s'imposer ces dernières saisons et son profil ne correspondrait pas au football voulu par Bruno. Un départ pourrait être envisagé cet hiver. Son statut d'international danois lui permet de conserver une certaine valeur sur le marché, ce qui pourrait offrir à Antoine Sibierski l'occasion de récupérer une somme intéressante.

Ilay Camara à gauche, alors ?

Pour Camara, le talent n'est pas la question. C'est son physique qui inquiète après 47 matchs manqués depuis son arrivée à Anderlecht. Et pendant son absence, Ali Maamar a pris de l'avance. Devenu international marocain, il enchaîne les bonnes prestations sur le côté droit et donne peu de raisons à Bruno de modifier ses plans.

Trouver une place à Camara à gauche ne sera pas plus simple. Ludwig Augustinsson est régulièrement utilisé malgré le poids des années et Sibierski a recruté Oleg Reabciuk pour renforcer ce poste. Avec le retour de Killian Sardella qui approche lui aussi, la concurrence va augmenter dans les prochaines semaines.

Anderlecht ne compte pas se séparer rapidement de Camara. La situation est différente pour Sardella, qui cherche une porte de sortie depuis près de deux ans. Ses blessures ont jusqu'ici compliqué ses possibilités de départ à l'approche des périodes de mercato.

Sibierski cherche des solutions

Antoine Sibierski est conscient que le noyau actuel est bien trop large. Après le mercato estival, il s'est immédiatement mis à préparer le mercato hivernal. Il cherche des solutions, car un noyau de 33 joueurs est ingérable.

Pour Hey, l'aventure à Neerpede paraît proche de la fin malgré un contrat jusqu'en 2029. Sardella risque aussi de manquer de temps de jeu, avec Maamar, Camara et Vroninks devant lui à droite.

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