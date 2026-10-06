Catastrophe ! L'une des révélations du championnat quitte sa sélection blessé, le staff médical fulmine

La Gantoise retient son souffle pour Josué Vergara. L’attaquant de 19 ans semblait vivre des débuts de rêve avec la sélection panaméenne, mais il a également dû interrompre prématurément sa première sélection en raison de problèmes physiques. Une situation d’autant plus frustrante que son état physique faisait déjà débat avant son départ pour la tournée asiatique de son équipe.

Face à l’Équateur, Vergara a été directement titularisé par le sélectionneur Thomas Christiansen, ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Le jeune Buffalo a remercié son coach pour sa confiance en ouvrant le score après 38 minutes. Après un centre de José Luis Rodríguez, la première tentative de Vergara a d’abord heurté le poteau, mais il a finalement inscrit le 1-0 sur le rebond.

🤯🇵🇦 GOL de JOSUÉ VERGARA y PANAMÁ le GANA 1-0 a la ECUADOR de MARCELO GALLARDO. https://t.co/HJNsAPxKAe — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) October 5, 2026

Josué Vergara touché à la hanche

Malheureusement pour lui, le Panama a finalement concédé le partage...vécu depuis l'infirmerie par Vergara. Après avoir déjà reçu des soins à la fin de la première mi-temps, il a dû définitivement quitter le terrain peu après la reprise. Christiansen a par la suite confirmé que son attaquant souffrait de la hanche.

Du côté de La Gantoise, on l'a mauvaise. Vergara n’avait en effet initialement pas été libéré pour la tournée asiatique du Panama. Après le match de championnat contre le Standard, le staff avait signalé un problème musculaire. La fédération panaméenne a alors demandé des documents médicaux et a poussé pour que le joueur puisse se rendre au Japon afin de l’examiner elle-même.

La Gantoise enrage

Après de nouveaux examens, le staff médical du Panama l’a lui-même déclaré suffisamment en forme pour reprendre les entraînements. Quelques jours plus tard, il était déjà titularisé. Avec l'issue que l'on connaît.





Une véritable tuile pour les Buffalos, qui en ont très rapidement fait le porte-drapeau de leur attaque. Vergara en est déjà à trois buts en sept matchs de championnat, séduisant Rik De Mil par sa puissance physique et son intelligence dans le rectangle.