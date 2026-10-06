Interview Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Difficile de se souvenir d'une aussi bonne prestation d'un numéro 6 des Diables Rouges. Roméo Lavia a tout simplement été étincelant avant la pause sur la pelouse du Stade de France, ce lundi soir. Cela n'a pas suffi aux hommes de Mark Van Bommel pour décrocher un résultat, mais le joueur de Chelsea évoque logiquement une renaissance personnelle après des années de galère à cause de blessures.

Quelques minutes après Nathan Ngoy, Roméo Lavia avait la tête basse en se présentant dans la zone mixte du Stade de France après un dernier quart d'heure collectivement catastrophique face aux Bleus de Zinédine Zidane, ce lundi soir.

"Le sentiment est que... OK, on a eu moins de maîtrise en seconde période, mais on était solides. On est évidemment déçus de ne pas prendre les trois points. C'était clairement un coup de massue d'encaisser ces deux buts coup sur coup. Je ne sais même pas quoi vous dire."

Des regrets sur le plan collectif

Des buts qui ont coupé les jambes, mais aussi la langue de nos Diables Rouges. Tous s'accordent néanmoins : il ne faut pas tout jeter après ces quatre premiers matchs, malgré un deuxième revers en sept jours face à la France. "C'est juste un axe de progression. Nos deux matchs lors de la prochaine trêve seront très importants."

Sur le plan personnel, le joueur de Chelsea a brillé. Surtout en première mi-temps, et pas seulement en prenant en compte sa superbe passe décisive pour Dodi Lukebakio. "Mon sentiment, c'est que je suis déçu."

"De moi ? Non, mais c'est quoi le but de vouloir parler de moi quand, collectivement, cela ne mène pas aux trois points ? Une prestation individuelle, ça s'oublie vite. Ce qui reste, ce sont les trois points et je suis surtout déçu, déçu pour l'équipe parce qu'on a effectué un gros effort collectif."

Lire aussi… 🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France

Une renaissance pour Roméo Lavia

Les efforts, Roméo Lavia est désormais capable de les enchaîner, lui qui est loin d'avoir été épargné par les blessures au début de sa carrière mais qui parvient à rester en forme depuis le début de la saison. Sa prestation était la meilleure d'un numéro 6 des Diables Rouges depuis un bon bout de temps.

"Physiquement, c'est une renaissance pour moi. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien sur les plans physiques et mentaux. De ce côté-là, je suis ravi, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça et je suis content de voir que ça porte ses fruits", a conclu Roméo Lavia.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France
Roméo Lavia

Plus de news

🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France

🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France

22:10
5
Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

11:00
Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

10:40
"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

10:20
"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

09:30
"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

09:00
3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

08:00
Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

08:30
"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

07:30
Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne" Interview

Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne"

06:00
Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028"

Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028"

23:52
3
LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1) Live

LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1)

22:34
Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France

Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France

23:00
6
Pas prêts pour la cour des grands : les Diables Rouges prennent une gifle au Stade de France

Pas prêts pour la cour des grands : les Diables Rouges prennent une gifle au Stade de France

22:40
Le verdict est lourd pour Alexis Saelemaekers forfait pour plusieurs mois !

Le verdict est lourd pour Alexis Saelemaekers forfait pour plusieurs mois !

21:40
"Les Belges que tout le monde attend ont tous un passé à Anderlecht", affirme un homme fort du club

"Les Belges que tout le monde attend ont tous un passé à Anderlecht", affirme un homme fort du club

06:30
Kylian Mbappé très actif sur Instagram : "Je me suis même embrouillé avec ma grande-tante"

Kylian Mbappé très actif sur Instagram : "Je me suis même embrouillé avec ma grande-tante"

21:15
Nouveau coup dur pour un Diable à 9 millions d’euros : son retour à nouveau retardé

Nouveau coup dur pour un Diable à 9 millions d’euros : son retour à nouveau retardé

07:00
🎥 L'Italie confirme sur ses terres contre la Turquie et dépasse la Belgique au classement

🎥 L'Italie confirme sur ses terres contre la Turquie et dépasse la Belgique au classement

23:20
Une banque fait une proposition étonnante à Olivier Deschacht après ses propos sur le football féminin

Une banque fait une proposition étonnante à Olivier Deschacht après ses propos sur le football féminin

23:40

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 4-1 Belgique Belgique
Italie Italie 3-1 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 20:45 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 20:45 Espagne Espagne

Dernières réactions

tede tede a propos de Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal" Alex_005 Alex_005 a propos de Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France El Malvario El Malvario a propos de 🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028" 051961rouche 051961rouche a propos de Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? QuickPick QuickPick a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un score trompeur ? La presse étrangère tempère les ardeurs après Belgique-Turquie Union 60 Union 60 a propos de "Seul un coach ne voit pas ça positivement" : le petit regret de Van Bommel dans la belle soirée des Diables Union 60 Union 60 a propos de "Montella démission" : quand Sclessin réclame le départ du sélectionneur adverse Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved