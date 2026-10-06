Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle"

Difficile de se souvenir d'une aussi bonne prestation d'un numéro 6 des Diables Rouges. Roméo Lavia a tout simplement été étincelant avant la pause sur la pelouse du Stade de France, ce lundi soir. Cela n'a pas suffi aux hommes de Mark Van Bommel pour décrocher un résultat, mais le joueur de Chelsea évoque logiquement une renaissance personnelle après des années de galère à cause de blessures.

Quelques minutes après Nathan Ngoy, Roméo Lavia avait la tête basse en se présentant dans la zone mixte du Stade de France après un dernier quart d'heure collectivement catastrophique face aux Bleus de Zinédine Zidane, ce lundi soir.

"Le sentiment est que... OK, on a eu moins de maîtrise en seconde période, mais on était solides. On est évidemment déçus de ne pas prendre les trois points. C'était clairement un coup de massue d'encaisser ces deux buts coup sur coup. Je ne sais même pas quoi vous dire."

Des regrets sur le plan collectif

Des buts qui ont coupé les jambes, mais aussi la langue de nos Diables Rouges. Tous s'accordent néanmoins : il ne faut pas tout jeter après ces quatre premiers matchs, malgré un deuxième revers en sept jours face à la France. "C'est juste un axe de progression. Nos deux matchs lors de la prochaine trêve seront très importants."

Sur le plan personnel, le joueur de Chelsea a brillé. Surtout en première mi-temps, et pas seulement en prenant en compte sa superbe passe décisive pour Dodi Lukebakio. "Mon sentiment, c'est que je suis déçu."

"De moi ? Non, mais c'est quoi le but de vouloir parler de moi quand, collectivement, cela ne mène pas aux trois points ? Une prestation individuelle, ça s'oublie vite. Ce qui reste, ce sont les trois points et je suis surtout déçu, déçu pour l'équipe parce qu'on a effectué un gros effort collectif."



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Une renaissance pour Roméo Lavia

Les efforts, Roméo Lavia est désormais capable de les enchaîner, lui qui est loin d'avoir été épargné par les blessures au début de sa carrière mais qui parvient à rester en forme depuis le début de la saison. Sa prestation était la meilleure d'un numéro 6 des Diables Rouges depuis un bon bout de temps.

"Physiquement, c'est une renaissance pour moi. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien sur les plans physiques et mentaux. De ce côté-là, je suis ravi, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça et je suis content de voir que ça porte ses fruits", a conclu Roméo Lavia.