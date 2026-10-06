C'est signé : libre depuis son départ du RFC Liège, Alexis De Sart débarque dans un club de D1 FFA

Jusqu'à cette après-midi, Alexis De Sart faisait partie des joueurs sans club. Le voici à nouveau sous contrat du côté de Mons. Les Dragons cherchaient à se renforcer au milieu de terrain après les blessures de ce début de saison.

Avec les blessures longue durée récemment encourues par Antoine De Bodt et Bastien Yondjouen, c'est une bonne partie de l'épine dorsale du RAEC Mons qui est sur la touche, alors que le mercato d'hiver est encore loin. Le club a donc dû penser aux joueurs libres pour se renforcer.

Alexis De Sart, un renfort de choix au milieu

Dans le marché des éléments sans contrat, le profil de Julien De Sart s'est rapidement distigué. Le frère d'Alexis (toujours actif au Qatar) était libre depuis la fin de son contrat au RFC Liège en juin dernier. Le Waremmien de 29 ans a signé pour un an, avec une saison supplémentaire en option.

Un renfort d'expérience pour les Dragons : l'ancien Diablotin (13 sélections avec les Diablotins) compte plus de 150 rencontres de D1A à son actif, une Coupe de Belgique remportée avec l'Antwerp et une montée avec le RWDM.

Plus d'options pour George Boateng

"Le club souhaitait ainsi renforcer son effectif avec un joueur capable d’apporter immédiatement son expérience et ses qualités. Milieu relayeur travailleur, Alexis est aussi à l’aise à la récupération qu’à la distribution. Son expérience, sa qualité technique et sa capacité à donner le rythme au milieu de terrain viennent offrir une solution supplémentaire au groupe montois", se réjouit le RAEC sur ses réseaux sociaux.





Lors du derby remporté 4-0 contre Flenu, George Boateng a aligné un duo composé d'Allan Tshimanga et de l'ancien espoir anderlechtois Lars Montegnies devant la défense. Alexis De Sart s'imposera-t-il d'emblée dans le onze ? Il était après tout encore un titulaire régulier de Gaëtan Englebert la saison dernière et apportera un vécu bienvenu, notamment en vue du match de Coupe tant attendu contre Charleroi (dont la tenue au Tondreau reste incertaine).