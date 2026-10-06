"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

Blessé à la cheville et forfait pour la fin de l'année 2026, Alexis Saelemaekers a publié un message sur Instagram après cette mauvaise nouvelle.

Alexis Saelemaekers va devoir prendre son mal en patience. Éloigné des terrains en raison de nouveaux problèmes à la cheville droite, le Diable Rouge a réagi publiquement à cette période particulièrement compliquée. Sur Instagram, il a partagé son état dresprit et sa détermination à retrouver le football.

Une prise de parole qui intervient alors que le joueur de l'AC Milan sait qu'il ne rejouera plus en 2026. Touché à l'entraînement, Saelemaekers a passé plusieurs examens afin de déterminer précisément la nature de son problème.

Saelemaekers va se battre pour revenir au top

Les résultats ont mis en évidence une perte de stabilité de sa cheville droite. Une zone sensible pour le Belge puisqu'il avait dû être opéré à cet endroit en 2024, après une fracture de la malléole interne. Face à ce nouveau coup d'arrêt, Saelemaekers a tenu à partager quelques mots avec ses supporters. "Ce n'est pas facile de traverser des moments comme celui-ci. Quand on aime le football, c'est douloureux d'être loin de ses coéquipiers, du terrain et de ce qu'on aime le plus . C'est une période difficile, mais je l'affronterai avec patience, détermination et une envie encore plus grande de rejouer à ce que j'aime".

Difficile avec le nouveau coach

Ces derniers mois n'ont pas été simples sur le plan sportif. Depuis le début de la saison, Saelemaekers peine à se faire une place indiscutable dans le onze de Ruben Amorim.

Pas repris après le Mondial 2026

Sa situation en équipe nationale s'était aussi compliquée. Mark van Bommel avait décidé de ne pas le reprendre pour le premier rassemblement organisé après la Coupe du monde 2026. L'ailier avait participé au Mondial et avait trouvé le chemin des filets contre la Nouvelle-Zélande.





Saelemaekers espérait profiter des prochaines semaines pour convaincre Amorim et rebattre les cartes à Milan. Sa cheville en a décidé autrement.