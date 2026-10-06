"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure
Photo: © photonews
Deviens fan de AC Milan! 734

Blessé à la cheville et forfait pour la fin de l'année 2026, Alexis Saelemaekers a publié un message sur Instagram après cette mauvaise nouvelle.

Alexis Saelemaekers va devoir prendre son mal en patience. Éloigné des terrains en raison de nouveaux problèmes à la cheville droite, le Diable Rouge a réagi publiquement à cette période particulièrement compliquée. Sur Instagram, il a partagé son état dresprit et sa détermination à retrouver le football.

Une prise de parole qui intervient alors que le joueur de l'AC Milan sait qu'il ne rejouera plus en 2026. Touché à l'entraînement, Saelemaekers a passé plusieurs examens afin de déterminer précisément la nature de son problème.

Saelemaekers va se battre pour revenir au top

Les résultats ont mis en évidence une perte de stabilité de sa cheville droite. Une zone sensible pour le Belge puisqu'il avait dû être opéré à cet endroit en 2024, après une fracture de la malléole interne. Face à ce nouveau coup d'arrêt, Saelemaekers a tenu à partager quelques mots avec ses supporters. "Ce n'est pas facile de traverser des moments comme celui-ci. Quand on aime le football, c'est douloureux d'être loin de ses coéquipiers, du terrain et de ce qu'on aime le plus . C'est une période difficile, mais je l'affronterai avec patience, détermination et une envie encore plus grande de rejouer à ce que j'aime".

Difficile avec le nouveau coach

Ces derniers mois n'ont pas été simples sur le plan sportif. Depuis le début de la saison, Saelemaekers peine à se faire une place indiscutable dans le onze de Ruben Amorim.

Pas repris après le Mondial 2026

Sa situation en équipe nationale s'était aussi compliquée. Mark van Bommel avait décidé de ne pas le reprendre pour le premier rassemblement organisé après la Coupe du monde 2026. L'ailier avait participé au Mondial et avait trouvé le chemin des filets contre la Nouvelle-Zélande.

Saelemaekers espérait profiter des prochaines semaines pour convaincre Amorim et rebattre les cartes à Milan. Sa cheville en a décidé autrement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Alexis Saelemaekers

Plus de news

Un nouveau coach va débarquer en Jupiler Pro League : un gros défi l'attend

Un nouveau coach va débarquer en Jupiler Pro League : un gros défi l'attend

20:00
Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question Analyse

Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question

18:40
4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

19:00
L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer" Interview

L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer"

18:20
Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée Analyse

Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée

18:00
De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

17:30
Officiel : du changement dans le staff de Genk

Officiel : du changement dans le staff de Genk

17:00
C'est signé : libre depuis son départ du RFC Liège, Alexis De Sart débarque dans un club de D1 FFA

C'est signé : libre depuis son départ du RFC Liège, Alexis De Sart débarque dans un club de D1 FFA

16:20
"Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus aucun espoir" : comment un ancien du Standard a vu la mort de près

"Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus aucun espoir" : comment un ancien du Standard a vu la mort de près

16:00
Catastrophe ! L'une des révélations du championnat quitte sa sélection blessé, le staff médical fulmine

Catastrophe ! L'une des révélations du championnat quitte sa sélection blessé, le staff médical fulmine

15:30
Pas encore annoncé officiellement, et pourtant : la grande décision de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

Pas encore annoncé officiellement, et pourtant : la grande décision de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

15:00
Avec Epolo, rien ne serait arrivé : comment le Congo...aurait dû manquer le Mondial par forfait

Avec Epolo, rien ne serait arrivé : comment le Congo...aurait dû manquer le Mondial par forfait

14:30
Absent pour la reprise ? L'Union dans le flou pour l'un de ses cadres

Absent pour la reprise ? L'Union dans le flou pour l'un de ses cadres

14:00
Un bon présage pour le Standard ? L'arbitre du choc wallon est connu

Un bon présage pour le Standard ? L'arbitre du choc wallon est connu

13:30
Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" Interview

Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard"

13:00
2
Anderlecht va récupérer trois joueurs, mais la concurrence pourrait leur coûter très cher

Anderlecht va récupérer trois joueurs, mais la concurrence pourrait leur coûter très cher

12:30
"L'équipe la plus rebelle d'Espagne" : le président de La Liga s'attaque frontalement au Real Madrid

"L'équipe la plus rebelle d'Espagne" : le président de La Liga s'attaque frontalement au Real Madrid

12:00
Le verdict est lourd pour Alexis Saelemaekers forfait pour plusieurs mois !

Le verdict est lourd pour Alexis Saelemaekers forfait pour plusieurs mois !

21:40
"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs

"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs

11:30
2
Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

11:00
Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

10:40
Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle" Interview

Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle"

10:00
"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

10:20
"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

09:30
"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

09:00
Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

08:30
3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

08:00
1
"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

07:30
Nouveau coup dur pour un Diable à 9 millions d’euros : son retour à nouveau retardé

Nouveau coup dur pour un Diable à 9 millions d’euros : son retour à nouveau retardé

07:00
"Les Belges que tout le monde attend ont tous un passé à Anderlecht", affirme un homme fort du club

"Les Belges que tout le monde attend ont tous un passé à Anderlecht", affirme un homme fort du club

06:30
Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne" Interview

Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne"

06:00
Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028"

Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028"

23:52
4
LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1) Live

LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1)

22:34
Une banque fait une proposition étonnante à Olivier Deschacht après ses propos sur le football féminin

Une banque fait une proposition étonnante à Olivier Deschacht après ses propos sur le football féminin

23:40
Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France

Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France

23:00
6
🎥 L'Italie confirme sur ses terres contre la Turquie et dépasse la Belgique au classement

🎥 L'Italie confirme sur ses terres contre la Turquie et dépasse la Belgique au classement

23:20

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 6
Genoa Genoa 10/10 Fiorentina Fiorentina
Inter Inter 10/10 Parma Parma
Napoli Napoli 10/10 Frosinone Frosinone
Como Como 11/10 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 11/10 Monza Monza
Lecce Lecce 11/10 Bologna Bologna
Sassuolo Sassuolo 11/10 AC Milan AC Milan
Cagliari Cagliari 11/10 Juventus Juventus
Atalanta Atalanta 12/10 Venezia Venezia
Torino Torino 12/10 Udinese Udinese

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs den strep den strep a propos de Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028" El Malvario El Malvario a propos de Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" den strep den strep a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France tede tede a propos de Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal" Alex_005 Alex_005 a propos de Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France El Malvario El Malvario a propos de 🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France 051961rouche 051961rouche a propos de Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? QuickPick QuickPick a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved