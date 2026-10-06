Interview Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
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Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne"
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Difficile de cacher la déception dans le chef des Diables Rouges après les quatre buts encaissés dans les quinze dernières minutes au Stade de France, ce lundi soir. Après la rencontre, Nathan Ngoy trouvait difficilement les explications à cette fin de match ratée, lui qui est encore à créditer d'une belle prestation individuelle, mais qui n'a, comme ses partenaires, rien su faire face à Michael Olise, Ousmane Dembélé et Rayan Cherki.

Les Diables Rouges ont cru à l'exploit au Stade de France ce lundi soir, en menant au score à quinze minutes du terme. La Belgique s'est ensuite effondrée, a subi les vagues de son adversaire dans le dernier quart d'heure et a logiquement fini par craquer.

"On a commencé à trop reculer, à ne plus jouer", regrettait Nathan Ngoy dans la zone mixte au coup de sifflet final. "Cela nous a coûté cher ce soir. De la fatigue, je ne pense pas. Certains joueurs ont plus joué que d'autres, mais je ne pense pas que ça soit à cause de ça."

Ce n'est donc pas à cause de ça que les joueurs de Mark Van Bommel ont arrêté de récupérer des ballons, de défendre agressivement, de conserver le cuir une fois récupéré et de repartir. Une consigne de rester bas pas si bien appliquée, alors ?

Comment expliquer cette fin de match des Diables Rouges ?

"Non, on a trop reculé, on a trop perdu le ballon. C'était une erreur de notre part, ce n'était pas la consigne de jouer de cette manière lors de la dernière demi-heure. On savait que la rencontre n'était pas finie à la pause, mais on a mal géré la deuxième mi-temps. Tout simplement."

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"Il nous a manqué de la solidité, on était un peu trop ouverts. Ils ont mis la pression, mais je pense qu'on pouvait mieux faire et s'en sortir avec nos qualités. Mark Van Bommel nous avait dit de bien rentrer dans la deuxième période parce qu'on a l'habitude de ne pas bien sortir des vestiaires. Je pense que ça a été, mais c'est après qu'on a péché. C'est dommage, parce qu'il y avait de quoi faire", a conclu Nathan Ngoy, rempli de regrets malgré une nouvelle bonne prestation sur le plan individuel.

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