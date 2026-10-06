De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

Ronny Deila était dans de sales draps suite à une enquête à son encontre pour harcèlement sexuel. Mais le dossier est désormais clos, valant à l'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges de pouvoir reprendre le coaching. Il se cherche donc désormais un nouveau challenge.

En février dernier, Ronny Deila s'était, après plusieurs mois sans club, recasé sur le banc du Maccabi Tel Aviv. L'effet a été immédiat : d'une équipe en pleine perte de repères, le Maccabi s'est transformé en un collectif confiant et enchaînant les victoires. Mais la guerre est venue mettre tout cela entre parenthèses, valant à Deila de devoir sauter dans un bus vers l'Égypte pour échapper aux missiles.

Une séparation express sur fond d'enquête pour harcèlement sexuel

Il a toutefois fini par reprendre ses activités sur le banc du Maccabi après plusieurs semaines, lorsque la situation s'est calmée autour de Tel Aviv. Mais au début du mois de mai, stupeur parmi les supporters : le club annonçait la fin de la collaboration de manière assez brève et inattendue.

On a ensuite appris que Ronny Deila était sous le coup d'une enquête pour harcèlement sexuel. L'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges a été entendu par les enquêteurs pour un comportement déplacé envers une conductrice de taxi, qui avait porté plainte.

Ronny Deila soulagé

Aujourd'hui, le Norvégien a appris que l'affaire avait été classée. Même si l'infraction pénale n'est pas rejetée, il va pouvoir reprendre ses activités d'entraîneur après cinq mois d'inactivité.



"J'ai hâte de pouvoir coacher à nouveau », a déclaré Deila. Après ce qui s'est passé en Israël, il était difficile de reprendre le travail. Mais maintenant que je sais que l'affaire est classée, je peux aller de l'avant", s'est-il d'ailleurs réjoui, cité par The Sun. Il a d'ailleurs récemment été vu lors d'un match de Coupe de Norvège. Depuis son départ de Vålerenga en 2020, le natif de Porsgrunn n'a plus jamais coaché au pays.