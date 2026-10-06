Analyse Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée

Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée
Photo: © photonews
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Après une première grande prestation face à la France, Roméo Lavia a remis le couvert face aux Bleus. Malgré cette deuxième défaite à la clé, le milieu de terrain de Chelsea est l'un des grands gagnants de cette trêve.

Ce sentiment ne venait pas uniquement de cette fantastique passe décisive pour Dodi Lukebakio. Cette passe n’était que le moment le plus spectaculaire d’un match au cours duquel Lavia a démontré pourquoi il est si particulier. Il était aligné comme milieu défensif, mais son football n’a rien de celui d’un numéro 6 classique.

Lavia est en réalité un numéro 10 qui évolue quelques mètres plus. Il possède la technique pour trouver des solutions sous pression, l’intelligence pour voir les espaces avant ses adversaires et la personnalité pour continuer à réclamer le ballon lorsque la situation se complique. La France a régulièrement mis la Belgique sous pression, mais Lavia a continué à jouer. Et c’est précisément pourquoi la comparaison avec Axel Witsel s’impose.

Déjouer le pressing, une capacité qui a parfois manqué au milieu belge

La Belgique a bien sûr déjà compté un joueur absolument de classe mondiale à cette position. Durant des années, le meilleur Axel Witsel a été le moteur discret de la génération dorée.

Witsel n’était pas un joueur qui cherchait constamment la lumière. Il assurait l’équilibre, se rendait toujours disponible pour sa défense et faisait le lien entre l’arrière-garde et des joueurs comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku. Ce n’est pas un hasard s’il a longtemps été considéré comme essentiel à l’équilibre de l’équipe nationale.

En 2018, lorsque la Belgique a terminé troisième de la Coupe du monde, Witsel était au sommet de son art. Ses qualités étaient peut-être moins spectaculaires que celles d’Hazard ou de De Bruyne, mais il était lui aussi très important pour la structure de l’équipe.

Lire aussi… Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question

Witsel Axel
© photonews

Lavia le fait d’une autre manière. Là où Witsel excellait par son placement, son calme et son équilibre, son successeur semble disposer d’une dimension technique supplémentaire. Ou du moins d'un tempérament qui la fait ressortir dans d'autres circonstances.

Le Bruxellois se sort de la pression avec une facilité remarquable. Il possède une maîtrise du ballon que l’on attend davantage d’un milieu offensif. Il sent l’arrivée d’un adversaire dans son dos sans devoir constamment regarder derrière lui.

La passe décisive pour Lukebakio n’était pas une inspiration fortuite. Lavia a reçu le ballon à environ cinq mètres de son propre but, a levé les yeux, vu l’appel et envoyé le ballon d’une passe tranchante entre les lignes françaises. Lukebakio n’avait plus qu’à conclure. Le 0-1 était la preuve la plus visible de tout ce que Lavia a dans son arsenal.

Un numéro 6 qui a en réalité toutes les qualités d’un numéro 10

C’est peut-être l’aspect le plus fascinant chez Lavia. Un milieu défensif est censé avant tout éviter les risques. Lavia semble au contraire capable de prendre des risques sans jamais devenir imprudent.

Il peut contrôler un ballon sous pression et éliminer deux adversaires d’un seul geste. Il se retourne, accélère, puis joue une passe vers l’avant. Il ne doit pas toujours rester derrière le ballon pour garder le contrôle.

C’est ce qui le rend si difficile à museler. Et défensivement, il répond également présent. Lavia a le sens de l’interception, lit les trajectoires et peut ensuite lancer immédiatement la transition.

Lavia Roméo
© photonews

Nous l’avons déjà vu à plusieurs reprises face à la France. La Belgique a souvent été sous pression, mais tant que Lavia restait impliqué, l’équipe disposait d’un joueur capable de briser le premier pressing français.

C’est aussi pour cela qu’il est si intéressant de constater qu’il semble immédiatement si bien s’intégrer sous les ordres de Mark van Bommel. Van Bommel veut que la Belgique continue à jouer, même lorsqu’un adversaire presse. Il faut alors un numéro 6 qui ne se contente pas de récupérer des ballons, mais qui sait aussi en faire quelque chose. Lavia en est capable.

Si son corps le laisse enfin montrer ce qu'il a dans le ventre...

Il reste une seul paramètre à l'équation : son corps. C’est la réalité. Ces dernières années, Lavia a bien trop souvent été écarté des terrains. Depuis son transfert à Chelsea, sa progression a été interrompue à de nombreuses reprises par des problèmes physiques. Cette saison, il a jusqu’ici réussi à enchaîner bien davantage. Voilà désormais que cela se remarque en sélection.

C’est peut-être la nouvelle la plus importante de cette trêve internationale. Même la France ne semble actuellement pas disposer d’un joueur réunissant exactement cette combinaison. Cela paraît ambitieux. Peut-être trop ambitieux pour un joueur de 22 ans qui commence seulement à s’imposer en équipe nationale. Mais c’est précisément pour cette raison que la Belgique doit gérer Lavia avec prudence. Il ne faut pas s’enflammer après une seule bonne sélection, mais enfin lui donner le temps de développer son potentiel.

Car Witsel a placé la barre très haut. Mais Lavia possède des qualités qui pourraient réellement lui permettre de la franchir. Non pas comme un nouveau Witsel, mais comme une version encore plus complète du numéro 6 moderne.

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