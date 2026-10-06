"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

La Belgique a tenu 70 minutes face à la France avant de craquer. Marc Degryse regrette le manque de solutions lorsque les Diables Rouges ont baissé de rythme en seconde période.

Pour Marc Degryse, les Diables Rouges progressent sous Mark van Bommel, mais cela ne suffit plus. Après la défaite 4-1 contre la France, le consultant regrette que la Belgique ne parvienne pas à obtenir un résultat face aux grandes nations. "Vous ne parvenez pas à conserver un résultat à deux reprises contre la France. Pourtant, lors des deux rencontres, vous avez affiché de bonnes intentions, louables, en tant qu'équipe", affirme t-il dans Het Laatste Nieuws.

Selon lui, ce sera le prochain défi de van Bommel. Le sélectionneur avait souligné que ce n'était qu'une question de temps avant que la Belgique ne batte à nouveau une grande nation. Mais Degryse nuance. "Cela fait combien de temps qu'on dit ça après chaque défaite contre les Français ?"

La Belgique manque d'un plan B

Pour Degryse, ce n'est pas une question de qualité, mais de gestion du match. À Paris, la Belgique a selon lui très bien joué pendant environ septante minutes. Mais lorsque l'équipe a commencé à atteindre ses limites, elle n'avait plus d'alternative. "Dans ces moments-là, il faut pouvoir compter sur un plan B", estime-t-il.

Ce plan B peut prendre différentes formes. Une option plus défensive, avec un joueur supplémentaire devant la défense, par exemple. Ou au contraire un choix plus offensif, en faisant entrer des joueurs frais capables de faire la différence en fin de match.

"Après le 1-1, j'étais certain à cent pour cent qu'on allait craquer. On sentait que l'équipe n'avait plus d'alternative".



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Novembre sera le véritable test

Degryse se projette vers novembre. L'Italie se présentera à domicile, dans un match qui, selon lui, pèsera plus que les précédentes rencontres internationales sous van Bommel. "C'est ce pas vers un résultat que j'attends en novembre, à domicile contre l"Italie. Car ce sera un match que nous devrons gagner. Là, la lune de miel de van Bommel sera terminée".