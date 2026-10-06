"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
"Il faut pouvoir compter sur un plan B" : la grande différence entre Mark van Bommel et Rudi Garcia ?
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Belgique a tenu 70 minutes face à la France avant de craquer. Marc Degryse regrette le manque de solutions lorsque les Diables Rouges ont baissé de rythme en seconde période.

Pour Marc Degryse, les Diables Rouges progressent sous Mark van Bommel, mais cela ne suffit plus. Après la défaite 4-1 contre la France, le consultant regrette que la Belgique ne parvienne pas à obtenir un résultat face aux grandes nations. "Vous ne parvenez pas à conserver un résultat à deux reprises contre la France. Pourtant, lors des deux rencontres, vous avez affiché de bonnes intentions, louables, en tant qu'équipe", affirme t-il dans Het Laatste Nieuws.

Selon lui, ce sera le prochain défi de van Bommel. Le sélectionneur avait souligné que ce n'était qu'une question de temps avant que la Belgique ne batte à nouveau une grande nation. Mais Degryse nuance. "Cela fait combien de temps qu'on dit ça après chaque défaite contre les Français ?"

La Belgique manque d'un plan B

Pour Degryse, ce n'est pas une question de qualité, mais de gestion du match. À Paris, la Belgique a selon lui très bien joué pendant environ septante minutes. Mais lorsque l'équipe a commencé à atteindre ses limites, elle n'avait plus d'alternative. "Dans ces moments-là, il faut pouvoir compter sur un plan B", estime-t-il.

Ce plan B peut prendre différentes formes. Une option plus défensive, avec un joueur supplémentaire devant la défense, par exemple. Ou au contraire un choix plus offensif, en faisant entrer des joueurs frais capables de faire la différence en fin de match.

"Après le 1-1, j'étais certain à cent pour cent qu'on allait craquer. On sentait que l'équipe n'avait plus d'alternative".

Lire aussi… Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question

Novembre sera le véritable test

Degryse se projette vers novembre. L'Italie se présentera à domicile, dans un match qui, selon lui, pèsera plus que les précédentes rencontres internationales sous van Bommel. "C'est ce pas vers un résultat que j'attends en novembre, à domicile contre l"Italie. Car ce sera un match que nous devrons gagner. Là, la lune de miel de van Bommel sera terminée".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question Analyse

Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question

18:40
1
L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer" Interview

L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer"

18:20
Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée Analyse

Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée

18:00
"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

22:00
Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" Interview

Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard"

13:00
2
Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

22:30
Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

Trois pépites de Jupiler Pro League parmi les plus grands talents du monde : The Guardian les met à l'honneur

21:30
La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

21:00
Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

20:42
"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs

"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs

11:30
3
Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

11:00
Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

Transfert bloqué et temps de jeu réduit : Adriano Bertaccini prend les choses en main

20:30
Un nouveau coach va débarquer en Jupiler Pro League : un gros défi l'attend

Un nouveau coach va débarquer en Jupiler Pro League : un gros défi l'attend

20:00
Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

10:40
Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle" Interview

Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle"

10:00
"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

"C'est une période difficile" : un Diable Rouge ne jouera plus en 2026 à cause de sa blessure

19:30
"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

10:20
4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

4 buts en 7 matchs : le défenseur central belge qui fait parler de lui en Allemagne

19:00
"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

09:30
"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

09:00
Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

08:30
De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

17:30
3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

08:00
1
Officiel : du changement dans le staff de Genk

Officiel : du changement dans le staff de Genk

17:00
"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

07:30
C'est signé : libre depuis son départ du RFC Liège, Alexis De Sart débarque dans un club de D1 FFA

C'est signé : libre depuis son départ du RFC Liège, Alexis De Sart débarque dans un club de D1 FFA

16:20
"Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus aucun espoir" : comment un ancien du Standard a vu la mort de près

"Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus aucun espoir" : comment un ancien du Standard a vu la mort de près

16:00
Pas encore annoncé officiellement, et pourtant : la grande décision de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

Pas encore annoncé officiellement, et pourtant : la grande décision de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

15:00
Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne" Interview

Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne"

06:00
Catastrophe ! L'une des révélations du championnat quitte sa sélection blessé, le staff médical fulmine

Catastrophe ! L'une des révélations du championnat quitte sa sélection blessé, le staff médical fulmine

15:30
Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028"

Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028"

23:52
4
LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1) Live

LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1)

05/10
Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France

Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France

05/10
6
Avec Epolo, rien ne serait arrivé : comment le Congo...aurait dû manquer le Mondial par forfait

Avec Epolo, rien ne serait arrivé : comment le Congo...aurait dû manquer le Mondial par forfait

14:30
Pas prêts pour la cour des grands : les Diables Rouges prennent une gifle au Stade de France

Pas prêts pour la cour des grands : les Diables Rouges prennent une gifle au Stade de France

05/10
Absent pour la reprise ? L'Union dans le flou pour l'un de ses cadres

Absent pour la reprise ? L'Union dans le flou pour l'un de ses cadres

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 4
Portugal Portugal 2-1 Norvège Norvège
Grèce Grèce 0-0 Allemagne Allemagne
Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Danemark Danemark
Pays-Bas Pays-Bas 2-1 Serbie Serbie
France France 4-1 Belgique Belgique
Italie Italie 3-1 Turquie Turquie
Angleterre Angleterre 3-0 République tchèque République tchèque
Croatie Croatie 1-2 Espagne Espagne

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Un bilan mitigé pour Mark van Bommel ? Certains points posent question den strep den strep a propos de Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028" El Malvario El Malvario a propos de Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" den strep den strep a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France tede tede a propos de Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal" Alex_005 Alex_005 a propos de Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France El Malvario El Malvario a propos de 🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France 051961rouche 051961rouche a propos de Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved