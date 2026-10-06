"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il n'avait pas tenu sa parole envers moi" : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec la sélection portugaise
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Cristiano Ronaldo s'explique sur son départ du rassemblement du Portugal. Le capitaine accuse son sélectionneur de ne pas avoir tenu sa parole et reconnaît avoir eu tort de quitter le groupe.

Cristiano Ronaldo a décidé de vider son sac. Après un rassemblement mouvementé avec le Portugal en Ligue des nations, le capitaine a livré sa version des faits dans un long communiqué publié par B24 sur X. Sa relation de confiance se serait progressivement cassée avec le sélectionneur Jorge Jesus. Ronaldo assure avoir soutenu son arrivée dès le départ. Après le Mondial 2026, CR7 voulait prendre sa retraite internationale, mais la Fédération l'aurait convaincu de poursuivre l'aventure.

La parole non tenue qui fait tout basculer

Le premier accroc arrive lors du déplacement en Norvège. Ronaldo affirme qu'il n'était pas prévu qu'il joue cette rencontre. Le jour du match, le sélectionneur lui aurait demandé s'il pouvait disputer trente minutes. Le Portugais accepte et part s'échauffer à la pause. Il attendra jusqu'au coup de sifflet final sans monter. "Le sélectionneur n'avait pas tenu sa parole envers moi". Frustré, Ronaldo quitte le stade sans saluer les supporters, un geste qu'il regrette et pour lequel il présente ses excuses.

Une discussion franche a lieu deux jours plus tard. Ronaldo raconte avoir demandé au sélectionneur d'expliquer publiquement ce qui s'était passé. Les deux hommes seraient tombés d'accord sur les mots à employer en conférence de presse. Mais devant les journalistes, le discours aurait changé. "C'était la deuxième fois qu'il ne tenait pas sa parole envers moi." Pour Ronaldo, c'est la rupture. "Lorsqu'on ne tient pas sa parole envers moi, je sens que ma place n'est plus là".

Ronaldo assume son départ et reste disponible

Le quintuple Ballon d'Or décide de quitter le rassemblement. Un choix qu'il ne cherche pas à justifier. Il présente ses excuses à ses coéquipiers et reconnaît avoir commis une faute. "Je n'aurais pas dû le faire. La responsabilité m'en incombe exclusivement." Il va plus loin en réclamant les conséquences qui accompagnent son statut de capitaine. "Je ne suis pas un joueur comme les autres, je suis le capitaine de l'équipe, et cela constitue une circonstance aggravante."

Malgré cet épisode, Ronaldo ne ferme pas la porte au Portugal. À 41 ans, il refuse que cette histoire ressemble à des adieux. Une fois sa future suspension purgée, il assure qu'il répondra présent s'il joue et marque avec son club.

Lire aussi… Pas encore annoncé officiellement, et pourtant : la grande décision de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

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