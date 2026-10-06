La Norvège s'attaque à Gianni Infantino : deux plaintes qui pourraient secouer la FIFA

La Fédération norvégienne a déposé deux plaintes contre la FIFA et Gianni Infantino pour obtenir des réponses sur plusieurs décisions jugées problématiques ces derniers mois.

Le bras de fer entre la Fédération norvégienne et Gianni Infantino franchit un nouveau cap. Ce mardi, la NFF a décidé de passer par les voies officielles pour obtenir des réponses sur plusieurs décisions prises au sommet de la FIFA. Deux plaintes ont été déposées au sein de l'organisation. Une démarche portée par Lise Klaveness, la présidente de la fédération, qui demande que plusieurs dossiers soient examinés en profondeur.

La NFF dénonce un possible abus de pouvoir

Trois affaires se retrouvent au centre des interrogations norvégiennes. La première concerne le Prix de la paix remis à Donald Trump en décembre dernier. La NFF souhaite faire la lumière sur la décision de permettre à Folarin Balogun de jouer pendant la Coupe du Monde malgré sa suspension. Enfin, le projet FIFA Forward Enterprise, qui a été abandonné face aux nombreuses critiques, fait aussi partie des éléments pointés du doigt.

Pour la Fédération norvégienne, ces épisodes ne doivent pas être étudiés séparément. Elle estime qu'ils posent tous la question de la manière dont le pouvoir est exercé au sein de la FIFA. La NFF évoque une 'utilisation abusive des pouvoirs et de l'influence de la FIFA". Elle veut savoir si certaines limites prévues par les règles internes de l'organisation ont pu être dépassées dans la gestion de ces affaires.

Gianni Infantino directement visé

Deux procédures différentes ont été lancées pour tenter d'obtenir des réponses. Le Comité d'éthique est appelé à se pencher sur le comportement de Gianni Infantino, mais aussi sur celui d'autres dirigeants susceptibles d'être concernés. La Commission d'audit et de conformité devra examiner le fonctionnement interne de la FIFA.



Déjà sous pression sur sa gouvernance, le président de la FIFA prépare sa candidature à un nouveau mandat en mars prochain. Les plaintes de la Norvège viennent compliquer un peu plus les prochains mois du Suisse.