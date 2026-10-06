L'approche de Van Bommel séduit les Diables : "De la clarté, de l'efficacité... parfois sans trop se fatiguer"

Des consignes simples. Claires. Efficaces. L'approche de Mark Van Bommel séduit les Diables Rouges, et notamment Timothy Castagne, malgré la défaite enregistrée au Stade de France ce lundi soir. Capitaine après la sortie de Romelu Lukaku, l'Arlonais s'est exprimé sur les méthodes du Néerlandais, qui ne cherche pas à surcharger ses joueurs d'informations.

Dans la zone mixte du Stade de France ce lundi soir, Timothy Castagne n'a logiquement pas caché sa déception après les quatre buts concédés en quinze minutes face à l'équipe de France. Capitaine en fin de match, le joueur du FC Fulham a fait part de ses impressions et a quelque peu détaillé le mode de fonctionnement de Mark Van Bommel, dont les débuts à la tête des Diables restent relativement encourageants.

"On travaille parfois le positionnement en marchant"

"On a déjà travaillé pas mal de choses, mais il essaye aussi de garder de la simplicité et des consignes très claires. Il y avait quatre matchs en peu de temps, on a notamment travaillé le positionnement en marchant sur le terrain, pour voir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On le fait souvent juste avant un match ou quand on est en phase de récupération, pour apprendre sans se fatiguer et risquer des blessures."

"Si j'ai déjà connu ça ? Oui, mais pas beaucoup. En club, c'est plus facile car tu as toute l'année pour travailler, ainsi que la pré-saison. Ici, tu arrives et tu as trois jours avant le premier match. Il faut donc utiliser le peu de temps disponible du mieux possible. Cette technique apporte de la clarté sans trop fatiguer les jambes."

La méthode Mark Van Bommel séduit les Diables

Clarté. Efficacité. Sans oublier l'intensité. Des mots matraqués par les Diables Rouges depuis le début de ce premier rassemblement de la saison. Mark Van Bommel ne veut pas que ses joueurs se cassent la tête avec des consignes trop compliquées, et préfère le droit au but.

"En équipe nationale, le mieux est d'avoir des choses claires et efficaces. La nation qui fait ça le mieux, c'est l'Espagne. Ce n'est peut-être pas la meilleure équipe du monde sur le papier, mais leur système marche très bien. C'est quelque chose que Mark Van Bommel essaye de nous apporter également."



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Plus de clarté qu'avec Tedesco et Garcia ?

Cela signifie-t-il que ce n'était pas le cas sous les ordres de Rudi Garcia, voire de Domenico Tedesco, et que les demandes semblaient irréalisables ? "Cela dépend. C'était parfois trop compliqué, parfois pas assez. Mais je ne suis pas là pour parler des anciens coachs, on doit se concentrer sur nous."

"Ce qu'on fait est clair, il n'y a pas de trop non plus pour se dire qu'on ne comprend rien et qu'il y a trop de choses en peu de temps. Il essaye d'implémenter un maximum sans nous surcharger. On n'a que deux semaines de travail ensemble, il reste donc encore beaucoup de temps pour s'améliorer", a conclu Timothy Castagne.