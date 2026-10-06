Le Club de Bruges perd sa pépite de 16 ans : le PSG et la Juventus étaient sur le coup

Le Club de Bruges perd l'un de ses jeunes talents. À 16 ans, Noham Blandina quitte les Blauw enZwart pour rejoindre Gênes malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs.

Après six saisons passées au centre de formation du Club de Bruges, Noham Blandina a quitté les Blauw-Zwart il y a quelques semaines. Le club brugeois espérait poursuivre l'aventure avec son jeune talent, mais les discussions sur son premier contrat professionnel n'ont pas abouti. Libre de choisir sa prochaine destination, Blandina n'a pas tardé à attirer les convoitises.

Selon Gazzetta Regionale, qui a été le premier média à révéler son choix, Gênes a obtenu l'accord de Blandina. Les médias italiens indiquent que la Juventus et le Paris Saint-Germain ont manifesté leur intérêt.

Premier contrat professionnel en Italie

Pour Blandina, ce départ marque un retour dans le pays qu'il représente sur la scène internationale. Le milieu de terrain possède les nationalités belge et italienne et a porté le maillot de l'Italie avec les U15 et les U16. Grâce aux origines marocaines de sa mère, il peut prétendre à une sélection avec le Maroc.

C'est en Belgique que Blandina a effectué toute sa formation. Passé par Liedekerke puis Dender, il a rejoint le Club de Bruges, où il a poursuivi sa progression pendant six saisons. Régulièrement capitaine avec les jeunes, il s'était imposé comme l'un des éléments importants de sa génération.

Gênes ne veut pas le lancer directement dans le grand bain. Selon Il Secolo XIX, Blandina rejoindra d'abord les U17 du club italien. Il devra franchir le plus rapidement possible le cap vers la Primavera, la principale équipe de jeunes du club.





Le Club de Bruges perd un talent

Pour le Club de Bruges, perdre Blandina n'est pas une bonne nouvelle. Depuis plusieurs années, les Blauw en Zwart misent beaucoup sur leur centre de formation et cherchent à rapprocher rapidement leurs jeunes du monde professionnel, notamment grâce au Club NXT.

La situation contractuelle de Blandina a pesé dans la balance. À 16 ans, le milieu de terrain n'avait pas signé son premier contrat professionnel avec le Club. Gênes a pu saisir l'occasion sans devoir débourser une indemnité de transfert classique.