"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

Deux défaites en quatre matchs et des choix qui interrogent. Mark van Bommel essuie de grosses critiques de supporters après le 4-1 en France.

À un quart d'heure de la fin, Mark van Bommel tenait son gros résultat au Stade de France. La Belgique menait 0-1 et résistait aux Bleus. Puis tout s'est écroulé. Les changements de Zinédine Zidane ont fait basculer la rencontre et la France a inscrit quatre buts en 14 minutes. Pour les Diables, la soirée s'est terminée sur un lourd 4-1 et une nouvelle défaite face à un adversaire qu'ils n'ont plus battu depuis 2015, en comptant le succès 3-4 de l'époque.

Une remise en question ?

Cette fin de match fait mal à van Bommel. Son équipe avait réussi à gêner la France pendant une bonne partie de la rencontre, mais le sélectionneur n'a pas trouvé la réponse lorsque Zidane a commencé à modifier son équipe. Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters lui reprochent son manque de réaction. "Il est temps qu’il se remette sérieusement en question. Le type a une gestion des matchs catastrophique, il ne prépare qu’un seul plan et s'y tient coûte que coûte avec des changements beaucoup trop tardifs. Il a une énorme responsabilité dans les deux défaites", sur X (ex-Twitter).

@DiablesActu Il est temps qu’il se remette sérieusement en question. Le type a une gestion des matchs catastrophique, il ne prépare qu’un seul plan et s’y tient coûte que coûte avec des changements beaucoup trop tardifs. Il a une énorme responsabilité dans les deux défaites — Hugz (@hugzrscl) October 5, 2026

Une gestion catastrophique selon un supporter

Le constat est tout aussi sévère chez d'autres internautes, qui s'interrogent sur la suite. "Décevant, ça ne va pas en s’améliorant au fil des matchs et surtout ses lectures c'est une catastrophe. Ça promet pour l'euro". Un autre vise ses choix : "Gestion des matchs catastrophique. Milieu contre la Turquie. Aucune innovation : a repris l'ossature de Garcia. Et qu'on ne me parle pas de Lavia".

Un discours incohérent ?

Le discours tenu par van Bommel depuis son arrivée est utilisé contre lui. Un supporter pointe l'écart entre ses intentions et ce qu'il a vu sur le terrain : "Des grands discours en mode "j'ai un jeu offensif et je veux que l'équipe s'y tienne tout le temps, on doit être agressifs, montrer notre jeu", pour au final jouer bloc bas et laisser la possession à la Turquie à domicile, et laisser la France tout faire. Le pétard mouillé".

@BelgiumTouch Des grands discours en mode "j'ai un jeu offensif et je veux que l'équipe s'y tienne tout le temps, on doit être agressifs, montrer notre jeu", pour au final jouer bloc bas et laisser la possession à la Turquie à domicile, et laisser la france tout faire. Le pétard mouillé. — AOMA (@Alex2499Ma) October 6, 2026

Le bilan de van Bommel est partagé : deux victoires et deux défaites. Rien qui permette de tirer une conclusion définitive sur son passage à la tête des Diables, mais le 4-1 au Stade de France laisse des traces.