"L'équipe la plus rebelle d'Espagne" : le président de La Liga s'attaque frontalement au Real Madrid

Javier Tebas attaque une nouvelle fois le Real Madrid et Florentino Pérez. Le président de La Liga dénonce leur vision du football et craint la création progressive d'une nouvelle Super Ligue en Europe.

Javier Tebas a encore des choses à reprocher au Real Madrid. Présent pour la Première Conférence nationale sur le journalisme et le sport, le président de La Liga a directement visé le club madrilène et Florentino Pérez. Il a qualifié le Real "d'équipe la plus rebelle d'Espagne", en raison de ses désaccords avec la direction prise par le club.

Un projet qui inquiète le président de La Liga

Le projet de Super Ligue est l'un des principaux points de tension entre les deux hommes. Même si la première version n'a pas vu le jour, Tebas considère que le problème est loin d'avoir disparu. "Une autre Super Ligue est en train de se mettre en place, au ralenti. Si nous ne réagissons pas, nous aurons un système de football à deux vitesses", a-t-il prévenu.

Une belle métaphore pour expliquer les choses

Le président de La Liga craint de voir les plus grosses écuries européennes prendre plus de place. Pour lui, le Real Madrid et le FC Barcelone sont indispensables au football espagnol, mais ils ne peuvent pas avancer sans les autres. "Dans ce train, il y a des locomotives, comme le Real Madrid ou le Barça, mais nous avons aussi besoin de wagons", a expliqué Tebas.

C'est pour cette raison qu'il continue de défendre le modèle actuel du championnat espagnol. "Nous avons bâti un football exceptionnel en 20 ans, et nous devons le défendre : nous ne pouvons pas le laisser nous échapper", a-t-il ajouté. Une manière de rappeler qu'il ne compte pas laisser les grands clubs imposer leur vision du football européen.



Tebas s'est aussi exprimé sur d'autres sujets qui touchent directement le championnat espagnol. Il a défendu la répartition des droits télévisés, régulièrement au centre des discussions en Espagne.