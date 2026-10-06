"Les Belges que tout le monde attend ont tous un passé à Anderlecht", affirme un homme fort du club

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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"Les Belges que tout le monde attend ont tous un passé à Anderlecht", affirme un homme fort du club
Photo: © photonews
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Au début de la saison, de nombreuses questions ont été posées aux 18 entraîneurs des clubs de Jupiler Pro League. Il leur a notamment été demandé quels Belges évoluant à l’étranger ils suivaient avec le plus d’attention. Trois noms sont ressortis, et tous ont en commun d’avoir connu un (bref) passage par le RSC Anderlecht.

Dans l’enquête réalisée par HUMO auprès des entraîneurs avant le début de la saison, six des 18 coachs interrogés citaient Youri Tielemans comme le Diable Rouge qu’ils avaient le plus envie de voir évoluer. Son transfert à Manchester United avait forcément de quoi attiser la curiosité.

Les mouvements de Mika Godts vers le PSG et de Nathan De Cat à Hoffenheim suscitaient également beaucoup d’intérêt, chacun ayant recueilli trois voix. D’autres internationaux comme Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Maxim De Cuyper ou encore Nicolas Raskin devaient, eux, se contenter d’une seule voix.

Trois joueurs passés par Neerpede

Qu’ont en commun Youri Tielemans, Mika Godts et Nathan De Cat ? Tous trois ont, à des degrés différents, été formés au RSC Anderlecht. Une raison qui a poussé l’hebdomadaire belge à en parler avec Jean Kindermans, ancien responsable de la formation du club bruxellois, afin de recueillir son analyse sur ces trois trajectoires.

Concernant Tielemans, Kindermans ne tarit pas d’éloges : "Youri a 29 ans et il est au sommet de son art. S’il peut être un stratège en équipe nationale et à Aston Villa, pourquoi ne pourrait-il pas l’être à Manchester United ? Je suis convaincu qu’il va réussir", a déclaré celui qui a effectué son retour à Bruxelles cet été après un bref passage à l'Antwerp.

Séduit par le défi de Mika Godts

Le transfert de Mika Godts au PSG impressionne également Jean Kindermans : "Mika est parti trop tôt de chez nous et, par la suite, il n’a pas non plus réussi à s’imposer à Genk. À l’Ajax, il est devenu l’un des meilleurs joueurs".

Lire aussi… Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

Le jeune ailier veut désormais franchir un nouveau cap après son transfert chez le champion d’Europe en titre. Un défi de taille compte tenu de la concurrence à son poste.

"Maintenant, il rejoint le vainqueur de la Ligue des champions, où la concurrence à son poste est énorme. Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia : ce sont déjà quatre joueurs qui partent avec une longueur d’avance parce qu’ils sont là depuis plus longtemps. C’est un défi gigantesque. Chapeau à lui d’oser le relever", estime Jean Kindermans.

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