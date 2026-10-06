"Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus aucun espoir" : comment un ancien du Standard a vu la mort de près

A 32 ans, Jonathan Bolingi évolue désormais à Jwaya, dans le championnat libanais. Et c'est déjà un petit miracle : l'attaquant congolais est tout simplement un miraculé après avoir été dans le coma il y a trois ans.

C'est au Standard que Jonathan Bolingi avait effectué ses premiers pas en Europe il y a maintenant neuf ans. Les Rouches l'avaient déniché au TP Mazembe, sans pour autant véritablement lui donner sa chance à peine six matchs (deux titularisations en Rouche).

Bolingi avait ensuite été prêté à Mouscron. Plus à son affaire au Canonnier qu'à Sclessin (sept buts pour les Hurlus), il avait alors été vendu pour 750 000 euros à l'Antwerp. Sa première saison au Great Old s'est avérée délicate, ce qui lui a valu d'être rétrogradé dans la hiérarchie, ensuite dépassé par son compatriote Dieumerci Mbokani.

Jonathan Bolingi a bien bourlingué

L'Antwerp a alors prêté son joueur à Eupen, à Ankaragücü et à Lausanne Sport, pour définitivement le vendre aux Thaïlandais de Buriram United en décembre 2021. Après un an et demi en Thaïlande, Bolingi revient en Europe, dans le club serbe de Vojvodina.

Il y commence bien, avec deux buts lors de ses six premiers matchs. Avant de complètement disparaître de la circulation ; le natif de Kinshasa ne dispute plus la moindre minute en un an et demi. La raison ? Une fameuse épreuve de la vie.

Tout commence par un voyage au Congo. Jonathan Bolingi y développe une infection pulmonaire. Sa situation se dégrade très rapidement : le joueur est plongé dans un coma pendant pas moins de 30 jours.





L'enfer à l'hôpital

"Les médecins ont dit à ma maman qu'il n'y avait plus aucun espoir", explique-t-il avec toujours autant d'effroi dans une interview accordée à La DH.

Mais son heure n'avait pas encore sonné : Jonathan Bolingi finit par refaire surface aux urgences et est même réautorisé à reprendre le sport de haut niveau, bien des mois plus tard. Son retour à la compétition en mars 2025 est ainsi un beau moment d'émotion. Aujourd'hui, l'ancien Standardman est de retour en Thaïlande et croque la vie à pleines dents.