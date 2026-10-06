"Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus aucun espoir" : comment un ancien du Standard a vu la mort de près

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus aucun espoir" : comment un ancien du Standard a vu la mort de près
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

A 32 ans, Jonathan Bolingi évolue désormais à Jwaya, dans le championnat libanais. Et c'est déjà un petit miracle : l'attaquant congolais est tout simplement un miraculé après avoir été dans le coma il y a trois ans.

C'est au Standard que Jonathan Bolingi avait effectué ses premiers pas en Europe il y a maintenant neuf ans. Les Rouches l'avaient déniché au TP Mazembe, sans pour autant véritablement lui donner sa chance  à peine six matchs (deux titularisations en Rouche).

Bolingi avait ensuite été prêté à Mouscron. Plus à son affaire au Canonnier qu'à Sclessin (sept buts pour les Hurlus), il avait alors été vendu pour 750 000 euros à l'Antwerp. Sa première saison au Great Old s'est avérée délicate, ce qui lui a valu d'être rétrogradé dans la hiérarchie, ensuite dépassé par son compatriote Dieumerci Mbokani.

Jonathan Bolingi a bien bourlingué

L'Antwerp a alors prêté son joueur à Eupen, à Ankaragücü et à Lausanne Sport, pour définitivement le vendre aux Thaïlandais de Buriram United en décembre 2021. Après un an et demi en Thaïlande, Bolingi revient en Europe, dans le club serbe de Vojvodina.

Il y commence bien, avec deux buts lors de ses six premiers matchs. Avant de complètement disparaître de la circulation ; le natif de Kinshasa ne dispute plus la moindre minute en un an et demi. La raison ? Une fameuse épreuve de la vie. 

Tout commence par un voyage au Congo. Jonathan Bolingi y développe une infection pulmonaire. Sa situation se dégrade très rapidement : le joueur est plongé dans un coma pendant pas moins de 30 jours.

L'enfer à l'hôpital

"Les médecins ont dit à ma maman qu'il n'y avait plus aucun espoir", explique-t-il avec toujours autant d'effroi dans une interview accordée à La DH.

Mais son heure n'avait pas encore sonné : Jonathan Bolingi finit par refaire surface aux urgences et est même réautorisé à reprendre le sport de haut niveau, bien des mois plus tard. Son retour à la compétition en mars 2025 est ainsi un beau moment d'émotion. Aujourd'hui, l'ancien Standardman est de retour en Thaïlande et croque la vie à pleines dents.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Jonathan Bolingi

Plus de news

De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

De retour après cinq mois ? Le feu vert que Ronny Deila attendait tant

17:30
Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée Analyse

Encore omniprésent à Paris : comment Roméo Lavia peut apporter ce qu'il a parfois manqué à la génération dorée

18:00
Officiel : du changement dans le staff de Genk

Officiel : du changement dans le staff de Genk

17:00
C'est signé : libre depuis son départ du RFC Liège, Alexis De Sart débarque dans un club de D1 FFA

C'est signé : libre depuis son départ du RFC Liège, Alexis De Sart débarque dans un club de D1 FFA

16:20
Catastrophe ! L'une des révélations du championnat quitte sa sélection blessé, le staff médical fulmine

Catastrophe ! L'une des révélations du championnat quitte sa sélection blessé, le staff médical fulmine

15:30
Pas encore annoncé officiellement, et pourtant : la grande décision de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

Pas encore annoncé officiellement, et pourtant : la grande décision de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

15:00
Absent pour la reprise ? L'Union dans le flou pour l'un de ses cadres

Absent pour la reprise ? L'Union dans le flou pour l'un de ses cadres

14:00
Avec Epolo, rien ne serait arrivé : comment le Congo...aurait dû manquer le Mondial par forfait

Avec Epolo, rien ne serait arrivé : comment le Congo...aurait dû manquer le Mondial par forfait

14:30
Un bon présage pour le Standard ? L'arbitre du choc wallon est connu

Un bon présage pour le Standard ? L'arbitre du choc wallon est connu

13:30
Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" Interview

Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard"

13:00
2
Anderlecht va récupérer trois joueurs, mais la concurrence pourrait leur coûter très cher

Anderlecht va récupérer trois joueurs, mais la concurrence pourrait leur coûter très cher

12:30
"L'équipe la plus rebelle d'Espagne" : le président de La Liga s'attaque frontalement au Real Madrid

"L'équipe la plus rebelle d'Espagne" : le président de La Liga s'attaque frontalement au Real Madrid

12:00
"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs

"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs

11:30
2
Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"

11:00
Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

10:40
Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle" Interview

Ce Roméo Lavia-là est promis aux étoiles après des années de galère : "C'est une renaissance personnelle"

10:00
"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

"Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel

10:20
"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

"Vas-y, fais-toi plaisir" : Cherki avait reçu le feu vert pour se lâcher contre la Belgique

09:30
"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

09:00
Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

08:30
3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France

08:00
1
"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

"Tombés du ciel", "coaching gagnant" : la presse française jubile après la claque infligée aux Diables Rouges

07:30
Nouveau coup dur pour un Diable à 9 millions d’euros : son retour à nouveau retardé

Nouveau coup dur pour un Diable à 9 millions d’euros : son retour à nouveau retardé

07:00
"Les Belges que tout le monde attend ont tous un passé à Anderlecht", affirme un homme fort du club

"Les Belges que tout le monde attend ont tous un passé à Anderlecht", affirme un homme fort du club

06:30
Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne" Interview

Comment expliquer cette fin de match des Diables en France ? "Ce n'était pourtant pas la consigne"

06:00
Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028"

Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028"

23:52
4
LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1) Live

LIVE : La France tue le match, Vandevoordt pas tout blanc (4-1)

22:34
Une banque fait une proposition étonnante à Olivier Deschacht après ses propos sur le football féminin

Une banque fait une proposition étonnante à Olivier Deschacht après ses propos sur le football féminin

23:40
Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France

Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France

23:00
6
🎥 L'Italie confirme sur ses terres contre la Turquie et dépasse la Belgique au classement

🎥 L'Italie confirme sur ses terres contre la Turquie et dépasse la Belgique au classement

23:20
Pas prêts pour la cour des grands : les Diables Rouges prennent une gifle au Stade de France

Pas prêts pour la cour des grands : les Diables Rouges prennent une gifle au Stade de France

22:40
🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France

🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France

22:10
5
Le verdict est lourd pour Alexis Saelemaekers forfait pour plusieurs mois !

Le verdict est lourd pour Alexis Saelemaekers forfait pour plusieurs mois !

21:40
Kylian Mbappé très actif sur Instagram : "Je me suis même embrouillé avec ma grande-tante"

Kylian Mbappé très actif sur Instagram : "Je me suis même embrouillé avec ma grande-tante"

21:15
Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes

Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes

20:30
1
Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin

Live : Revivez l'ambiance des supporters belges en route vers le Stade Roi Baudouin

19:56

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs den strep den strep a propos de Mark van Bommel voit "plus de positif que de négatif" : "L'objectif, c'est l'Euro 2028" El Malvario El Malvario a propos de Timothy Castagne, évidence... et capitaine de Mark Van Bommel : "À 2-1 pour la France, c'était déjà trop tard" den strep den strep a propos de 3/10 pour Vandevoordt, 3,5 pour Lukaku : les Diables Rouges prennent cher en France tede tede a propos de Yari Verschaeren évoque son départ d'Anderlecht pour la première fois : "Ca m'a fait mal" Alex_005 Alex_005 a propos de Un pari raté, et un facteur X qui ne sait pas jouer 90 minutes : les notes des Diables Rouges contre la France El Malvario El Malvario a propos de 🎥 La passe lumineuse de Roméo Lavia, la finition de Lukebakio : un but belge spendide au Stade de France 051961rouche 051961rouche a propos de Pénurie de latéraux français : Zidane bouscule les habitudes Union 60 Union 60 a propos de Absent pour France-Belgique, Kylian Mbappé adresse-t-il un message à ses détracteurs sur Instagram ? QuickPick QuickPick a propos de Nathan Ngoy ciblé par une vague de messages racistes après Belgique-Turquie Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved