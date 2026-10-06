Merci les Diables ? Zidane égale déjà un record qui date de 2002 avec la France

Trois victoires et un nul en quatre matchs. Zinédine Zidane égale la meilleure entame d'un sélectionneur français depuis 2002, avec deux succès contre la Belgique (malheureusement).

La Belgique aura participé aux débuts réussis de Zinédine Zidane avec l'équipe de France. Pour ses premiers pas comme sélectionneur, l'ancien numéro 10 français a croisé deux fois les Diables Rouges et les a battus à deux reprises. La dernière confrontation, remportée 4-1 au Stade de France, a offert à son équipe sa victoire la plus nette depuis son arrivée.

Deux victoires contre la Belgique de Mark van Bommel

Ces deux succès face aux Belges pèsent dans le premier bilan de Zidane. Après quatre rencontres sur le banc français, les chiffres sont simples. Trois victoires et un match nul. Le Français n'a toujours pas connu la défaite depuis qu'il a pris les commandes des Bleus. Une entrée en matière qui le place aux côtés d'un ancien sélectionneur.

Mieux que Didier Deschamps à la tête des Bleus

Il faut en effet remonter à 2002 pour retrouver un Français avec un départ aussi réussi. Cette année-là, Jacques Santini avait commencé son mandat avec trois victoires et un partage lors de ses quatre premières rencontres. Plus de vingt ans plus tard, Zidane égale cette entame. Une petite ligne statistique qui donne un peu plus de relief à ses premières semaines à la tête de la sélection.

Un banc qui a changé le match en 15 minutes

Contre la Belgique, Zidane a pu compter sur la profondeur impressionnante de son groupe. Au Stade de France, les Diables tenaient leur victoire à un quart d'heure du terme. Les changements français ont renversé la rencontre, avec Michael Olise, Rayan Cherki ou Désiré Doué pour faire exploser la défense belge en fin de match.

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Le début de mandat de Zidane restera lié aux Diables. Deux confrontations, deux victoires françaises et une deuxième qui s'est terminée par quatre buts encaissés côté belge.