Mission accomplie pour les Diablotins : la Belgique tremble mais décroche son ticket pour l'Euro U21

La Belgique U21 a décroché son billet pour l'Euro 2027 après son match nul au Danemark. Les Diablotins terminent premiers de leur groupe et évitent ainsi les barrages.

Les Diablotins connaissaient leur mission face au Danemark. Un point suffisait pour terminer le travail et décrocher directement une place pour l'Euro U21 2027. La Belgique a obtenu ce qu'elle cherchait au terme d'une rencontre tendue, où elle a parfois dû s'accrocher pour conserver le nul.

La Belgique prend le contrôle

Ce résultat permet de terminer les qualifications en tête de son groupe avec 17 points. Le Danemark prend la deuxième place avec 15 unités, juste devant l'Autriche et ses 14 points. Plus loin, le Pays de Galles termine avec 6 points et la Biélorussie avec 4. Les Belges évitent les barrages et peuvent penser au tournoi organisé l'été prochain en Serbie et en Albanie.

Le Danemark a montré ses intentions devant son public. Les premières minutes ont été compliquées pour les hommes de Gill Swerts, pressés par une équipe obligée de chercher la victoire. Les Diablotins ont progressivement retrouvé leurs repères et ont commencé à se montrer dans le camp adverse. Samuel Mbangula a eu une possibilité inhabituelle après une erreur du gardien danois. La main du portier a offert un coup franc indirect à la Belgique dans la surface. Mbangula a pris sa chance, mais le ballon est passé au-dessus.

Van De Perre trouve la barre

La Belgique aurait pu prendre les commandes grâce à Kamiel Van De Perre. Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise a trouvé de l'espace et s'est projeté vers le but. Sa tentative a terminé sur la barre transversale. Les Danois venaient de passer tout près de la punition.

Lucca Brughmans a passé une soirée calme. Le futur portier de Liverpool a dû sortir une belle parade sur une frappe déviée. À la pause, aucun but n'avait été marqué et ce score faisait les affaires des Diablotins.





Le match est devenu beaucoup plus compliqué pour la Belgique en seconde période. Les Diablotins ont perdu en précision et ont eu de plus en plus de difficultés à conserver le ballon. Le Danemark a compris qu'il y avait une possibilité de renverser la situation et a commencé à pousser.

Brughmans décisif dans les dernières minutes

Matte Smets a réalisé une intervention capitale sur sa ligne pour empêcher l'ouverture du score. À dix minutes de la fin, Priske a eu l'une des meilleures occasions danoises. Seul face à Brughmans, l'attaquant n'a pas réussi à cadrer sa frappe et a envoyé le ballon au-dessus. La Belgique a échappé à l'ouverture du score dans un moment où elle subissait de plus en plus.

Les dernières secondes étaient longues, mais la défense belge n'a pas craqué. Le coup de sifflet final a libéré tout le groupe. Les Diablotins n'ont pas terminé leur campagne par une victoire, mais ce nul leur donne ce dont ils avaient besoin. La première place est assurée et le billet pour l'Euro est en poche.

Le Danemark devra encore passer par les barrages pour tenter de rejoindre les Belges en Serbie et en Albanie.