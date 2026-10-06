Nouveau coup dur pour un Diable à 9 millions d’euros : son retour à nouveau retardé

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Nouveau coup dur pour un Diable à 9 millions d’euros : son retour à nouveau retardé
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Ameen Al-Dakhil continue de souffrir de problèmes physiques du côté de Stuttgart. Le défenseur belge semblait enfin entrevoir la perspective de retrouver davantage de temps de jeu, mais des douleurs au genou freinent une nouvelle fois sa progression.

Après Alexis Saelemaekers, c'est un autre Diable rouge absent du rassemblement et plus convoqué depuis longtemps qui est trahi par son corps. Ameen Al-Dakhil a manqué les matches amicaux contre Heidenheim et Greuther Fürth durant la trêve internationale. Le défenseur de 24 ans souffre d’un problème au genou et n’a donc pas pu disputer la moindre minute lors de ces deux rencontres, au cours desquelles il aurait normalement pu avoir l’occasion de jouer.

Une nouvelle blessure qui tombe mal

Selon Bild, cette nouvelle blessure arrive au plus mauvais moment. Le Vfb Stuttgart avait en effet prévu de donner davantage de temps de jeu à Al-Dakhil dans les prochaines semaines. L’entraîneur Sebastian Hoeneß tente toutefois de relativiser la situation.

"Cela ne durera pas longtemps. Mais il a une nouvelle fois manqué deux matches. C’est évidemment frustrant pour ce garçon", a déclaré le technicien allemand.

Très peu de minutes depuis son transfert

La situation est d’autant plus délicate lorsqu’on regarde l’ensemble de son passage en Allemagne. Stuttgart avait déboursé environ 9 millions d’euros, il y a deux ans, pour recruter Al-Dakhil en provenance de Burnley. 

Depuis son arrivée, l’international belge n’a pourtant disputé que 21 rencontres officielles sous le maillot du club allemand. Les blessures et différents problèmes physiques l’ont régulièrement contraint à repartir de zéro.

Cette saison encore, Ameen Al-Dakhil peine à obtenir du temps de jeu. En Bundesliga et en Ligue des champions, il n’a cumulé que... huit minutes de temps de jeu. Alors qu’une nouvelle opportunité semblait se présenter à lui, son corps l’a une nouvelle fois rattrapé.

Son coach espère un retour rapide

Une longue indisponibilité ne semble toutefois pas être à l’ordre du jour. Sebastian Hoeneß espère pouvoir compter à nouveau sur Al-Dakhil dans environ deux semaines.

Pour le défenseur, l’objectif sera alors avant tout de parvenir à rester enfin en pleine possession de ses moyens pendant une période prolongée. Stuttgart avait investi une somme importante pour s’attacher ses services, mais le club n’a jusqu’ici que rarement pu mesurer pleinement les qualités qui avaient justifié cet investissement.

Pour Al-Dakhil, le scénario est donc une nouvelle fois le même : récupérer, revenir et tenter de gagner sa place. Avec, pourquoi pas, la perspective de retrouver également les Diables Rouges, pour lesquels il compte déjà six sélections.

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