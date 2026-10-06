Officiel : du changement dans le staff de Genk

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : du changement dans le staff de Genk
Photo: © photonews
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Arrivé relativement tard dans la préparation, suite au départ surprise de Nicky Hayen à Burnley, Jess Thorup cherchait encore un nouvel assistant à Genk. C'est désormais chose faite : le Norvégien a attiré quelqu'un qu'il connaît bien dans le Limbourg.

Alors que les internationaux de Genk s'apprêtent à retrouver leurs coéquipiers, c'est une nouvelle tête qui a fait son apparition aux entraiments du Racing cette semaine. Le club a en effet officialisé l'arrivée d'un entraîneur adjoint supplémentaire en la personne d'Imre Szabics, un Hongrois de 45 ans.

Un homme de confiance 

Jess Thorup le connaît bien : les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Augsbourg et à Al Ahly. Lors de l’arrivée de Thorup en juillet, Genk avait volontairement laissé de la place afin d’étoffer son staff par la suite.

Le nouveau venu apporte une solide expérience internationale. Il a été adjoint auprès des sélections nationales hongroise (où il a collaboré avec Bernd Storck) et autrichienne, a travaillé au Sturm Graz et au FC Zürich, et a également été entraîneur principal de Mol Fehérvár dans son pays. Comme joueur, il a lui aussi mené une belle carrière, avec des passages notamment à Stuttgart, Mayence, Cologne et Augsbourg. Il a comptabilisé 36 sélections avec la Hongrie.

Genk étoffe son encadrement

"Avec Imre, j’ai maintenant un interlocuteur supplémentaire, aussi bien à l’entraînement qu’en match. Cela nous permet de travailler encore plus en profondeur, d’affiner davantage notre style de jeu et d’offrir un encadrement individuel encore plus précis aux joueurs dans leur développement", se réjouit Thorup dans le communiqué officiel.

Le principal intéressé partage son enthousiasme : "Je suis impatient de commencer. Je connais bien Jess et sa méthode de travail, et je sais les exigences qu'il a envers les joueurs et le staff. Le club m'impressionne. Il y a énormément de talent, et les installations offrent tout le nécessaire pour développer ce potentiel. Je souhaite mettre mon expérience à profit, avec le reste du staff, pour faire progresser les joueurs et l'équipe jour après jour".

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