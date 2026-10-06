"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"On a bien joué à la fin" : Michael Olise savoure après avoir fait très mal aux Diables Rouges
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Quatre buts en trois matchs et une nouvelle grosse prestation contre la Belgique. Michael Olise prend une autre dimension avec les Bleus depuis l'arrivée de Zinédine Zidane.

Michael Olise n'a pas besoin de beaucoup parler pour se faire remarquer. Ces dernières semaines, le Français préfère laisser ses pieds répondre. Avec quatre buts lors de ses trois derniers matchs de Ligue des Nations, il est devenu l'un des hommes forts depuis l'arrivée de Zinédine Zidane. Face à la Belgique, il a frappé et largement participé au réveil français.

Le joueur du Bayern Munich ne s'exprime pas beaucoup devant les médias

Après le match, Olise a accepté de passer au micro de TF1. Pas question pour lui de s'attarder sur sa performance personnelle. Il a parlé d'une rencontre où les Français ont dû patienter. "Je pense qu'on a bien joué à la fin. La première mi-temps c'était difficile, contre les blocs bas c'est toujours difficile. On a continué et la fin c'était bien, donc on est content", a-t-il expliqué.

La différence s'est faite dans la dernière partie du match. Les changements de Zidane ont donné un autre rythme aux Bleus et Olise en a profité. Depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur, l'attaquant a trouvé une place qui lui convient. "Je pense que c'est le collectif aussi. Il ramène des idées (Zidane), on les suit. On va continuer comme ça."

Le joueur le plus décisif sous Zidane

Cette réussite personnelle commence à prendre de l'ampleur. Quatre réalisations sur ses trois dernières apparitions : personne n'a été plus décisif que lui depuis le début de l'ère Zidane. Olise ne s'attarde pas sur les chiffres. "Je suis content toujours avec l'équipe de France, c'est un plaisir de jouer avec cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs de qualités. Je suis content de jouer ici", a-t-il confié.

Lire aussi… Zinedine Zidane sait ce qui a fait la différence : "Ca a été un tout autre match après"
Une réponse qui ressemble assez bien au personnage. Il préfère rester discret sur son statut, malgré des performances qui deviennent difficiles à ignorer.

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