"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs
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Les changements de Mark van Bommel contre la France font débat. Fred Waseige et Alex Teklak s'interrogent sur ses choix dans le dernier quart d'heure de jeu.

À 0-1, la Belgique avait quelque chose de précieux à défendre au Stade de France. Un quart d'heure plus tard, elle quittait la pelouse avec un 4-1. Entre les deux, Zinédine Zidane a trouvé les solutions sur son banc, alors que les choix de Mark van Bommel n'ont pas eu le même effet. Ses changements, leur timing et certains profils choisis alimentent les discussions.

Un temps de réaction très lent

Dans l'émission Complètement Foot, Fred Waseige a fait le parallèle avec Rudi Garcia. L'ancien sélectionneur avait été critiqué pour son approche, mais ses décisions pendant les rencontres avaient porté leurs fruits. "On sort quand même d'un champion du monde des changements pendant le match", lance le consultant. Il pense à ce que Garcia avait osé lors du dernier tournoi des Diables.

Waseige poursuit en rappelant certains choix forts de l'ancien sélectionneur. "Ses changements osés, ce qu'il a fait avec De Bruyne, Doku, ça a complètement changé la dynamique du truc." Une manière de rappeler qu'un entraîneur peut peser directement depuis son banc. "On disait que Garcia, c'était la vieille école, mais parfois, ça a du bon", ajoute celui qui avait commenté le Mondial 2026 des Diables Rouges pour la RTBF.

Un changement qui n'a rien apporté

Alex Teklak comprend aussi les critiques adressées à van Bommel. Pour lui, perdre contre cette équipe de France pouvait arriver. La manière dont les Diables ont terminé la rencontre pose plus question. "Je ne peux pas donner tout à fait tort aux critiques à cet égard, parce qu'en effet, on aurait très bien pu perdre le match, mais peut-être pas de cette manière-là." Dans les dernières minutes, la Belgique n'arrivait pratiquement plus à sortir de son camp.

Lire aussi… "Le pétard mouillé", "Il doit se remettre en question" : les supporters belges s'en prennent à van Bommel
Teklak pointe l'entrée de Charles De Ketelaere alors que les Diables menaient. "Au final, on n'est plus sortis une seule fois, sauf avec Moreira. Il faut garder de la menace en contre-attaque." Et sur ce point, son avis est clair. "Tu ne peux pas garder de la menace en contre-attaque si tu fais rentrer De Ketelaere à 0-1. C'est une vérité. Son profil ne permet pas de contre-attaquer, c'est tout."

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