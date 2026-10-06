Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Premier doute sur Mark van Bommel ? : "Le bilan comptable n'est pas suffisant"
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La Belgique a lourdement perdu 4-1 en France. Pour Philippe Albert, les Bleus étaient trop forts, même si certains Diables Rpuges ont fait un bon match.

La Belgique menait encore 0-1 à un quart d'heure de la fin. Elle est repartie du Stade de France avec quatre buts dans les valises. Un 4-1 difficile à avaler après une rencontre où les Diables avaient tenu tête aux Français. Pour Philippe Albert, le score ne doit pas masquer l'écart entre les deux équipes. "Il faut savoir reconnaître le talent et la supériorité de l'adversaire quand cela saute aux yeux. La victoire de la France est tardive mais ne souffre aucune contestation", explique t-il sur Le Soir.

Le banc de la France

Ce qui frappe l'ancien Diable, c'est ce que la France avait encore sous la main. Olise est entré et a directement fait basculer la rencontre. "Le banc de la France a fait la différence. Je me demande combien de buts on aurait pris sur les deux matchs si Zidane avait fait jouer ses meilleurs joueurs dès le coup d’envoi." Albert rappelle l'impact d'Olise : "Quand vous avez des joueurs comme Olise qui marque deux buts et donne deux passes décisives contre vous en moins de quarante minutes, c'est difficile de s'en sortir."

La Belgique avait trouvé quelque chose pendant les 45 premières minutes. Les côtés travaillaient beaucoup, le bloc tenait et Dodi Lukebakio avait conclu une très belle action. "En première période, on était bien dans notre match défensivement avec les ailiers qui venaient aider les latéraux." Après la pause, les Diables ont beaucoup moins gardé le ballon. Albert estime que les absences de Tielemans et De Bruyne se sont fait sentir.

Roméo Lavia le meilleur Diable sur le terrain

Il y en a un qui lui a plu, Roméo Lavia. "Pendant une heure de jeu, Roméo Lavia était le meilleur Diable Rouge sur le terrain. Ce gamin a tout en lui. Rien que sa passe décisive pour Lukebakio valait le déplacement." Lukaku garde toute sa confiance malgré une soirée compliquée. "Lukaku est vital pour la Belgique parce qu'il n'y aura plus jamais personne pour le suppléer en équipe nationale".

Troisième du groupe pour le moment

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Albert regarde les comptes. Et avec six points et une troisième place, il attend mieux. "On se doit de terminer à la deuxième place du groupe quand on voit l'Italie mais aussi la Turquie. Ces deux nations sont nulle part pour le moment." Son constat est sévère : "Le bilan comptable n'est pas suffisant à mes yeux dans une Nations League qu'il faut prendre au sérieux et où Rudi Garcia avait rempli ses objectifs."

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